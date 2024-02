Basket, nell’ultima giornata della stagione regolare arriva il derby Orlandina-Barcellona

Si chiude oggi la stagione regolare del campionato di basket di serie B interregionale, con il derby tra Orlandina e Barcellona, in programma oggi alle 18 sul parquet paladino.













Sarà una gara che dirà ben poco per la classifica finale, con i padroni di casa già certi del primo posto ed i giallorossi ormai salvi che proveranno a conservare il settimo posto, utile solo a definire gli accoppiamenti nella fase ad orologio nel cosiddetto Play-in Silver, che metterà insieme le squadre qualificare dal 5° all’8° posto nei gironi G ed I.

La partita conserva comunque tutto il suo fascino per la sana rivalità tra le due piazze cestistiche più blasonate della provincia di Messina, con l’Orlandina che vuole “vendicare” la sconfitta dell’andata e il Barcellona che vorrebbe togliersi la soddisfazione di battere due volte la capolista incontrastata del girone I.

I giochi sono praticamente già fatti con Orlandina, Ragusa, Sala Consilina e Viola Reggio Calabria, che parteciperanno al play-in Gold, e Basket School Messina, Piazza Armerina, Barcellona e Svincolati Milazzo che saranno inseriti nel play-in Silver. La fase ad orologio prevede il confronto solo con le formazioni classificate nelle stesse posizioni nel girone G, quello campano e pugliese per intenderci, ed una classifica iniziale che prende in considerazione solo gli scontri diretti tra le quattro squadre della stesso girone. Per capire meglio una formula molto contorta, Barcellona avrà i quattro punti conquistati con le vittorie contro Basket School Messina e Svincolati, i messinesi ne avranno 8, mentre Piazza Armerina e Svincolati ne avranno 6. Nel play-in Gold, guida l’Orlandina con 8 punti, seguita a Sala Consilina e Viola con 6 e Ragusa con 4. A queste squadra vanno aggiunge le quattro del girone G ancora da definire, che porteranno in dote il loro punti negli scontri diretti. Alla fine accederanno ai playoff per la promozione in serie B nazionale le prime sei del play-in Gold e le prime due del play-in Silver.