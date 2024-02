Barcellona, donati oltre duecento fumetti d’epoca all’associazione Fumettomania

Nato nel 1937 a Calatabiano (Catania), il professor Domenico Dominici, ancor prima di saper leggere, aveva tra le mani i fumetti, uno strumento che ai suoi tempi non era ben visto dagli adulti perché, a loro avviso, distraeva i giovani dallo studio, e quindi spesso venivano strappati. Ma Dominici era attento allo studio e non corse questo rischio. Tanto che i fumetti dei suoi anni giovanili sono ancora esistenti, seppur alcuni piuttosto laceri a causa anche della carta con la quale venivano realizzati.

Il professor Dominici, ex docente universitario a Messina di Diritto Pubblico, attuale Presidente della Filarmonica Laudamo di Messina e socio del Rotary dello Stretto, sabato 17 febbraio è stato ospite a Barcellona Pozzo di Gotto di Fumettomania e del Rotary Club, che hanno organizzato, all’ex stazione ferroviaria, una manifestazione congiunta in seguito alla donazione, da parte di Domenico Dominici, di duecento fumetti d’epoca della sua collezione, compresi tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta del Novecento. Andranno ad arricchire la Biblioteca Archivio e Museo del Fumetto dell’Associazione Fumettomania, in sigla BAM Fumetto, che rimanda ironicamente al Bafometto della tradizione esoterica medievale.

La serata è stata aperta dall’avvocato Nino Ravidà, Presidente del Rotary Club di Barcellona; ha portato i saluti istituzionali l’assessore alla Pubblica Istruzione Viviana Dottore, mentre Mario Benenati, fondatore e presidente di Fumettomania, ha evidenziato che questa è la prima donazione al BAM Fumetto dopo molti anni, in quanto ci si era fermati per non ingolfare i locali dove collocare la biblioteca. E’ stato ricordato che a maggio Fumettomania raggiungerà i suoi trentatré anni di attività, e quindi è l’associazione culturale attualmente più longeva della città.

Damiano Gallinaro (scrittore e antropologo esperto dei Balcani) ha letto il testo inviato da Basilio Caporlingua (collezionista ed esperto di fumetti) incentrato su cosa bisogna fare delle biblioteche dei collezionisti dopo la loro morte. Interventi anche di Marco Grasso, curatore di Etna Comics, e di Salvatore Miano (Rotary) che ha ricordato il ruolo del chiosco/edicola di via Roma (costruito dal nonno omonimo) per la diffusione dei fumetti nella nostra città.

Infine l’intervento del professor Dominici che ha raccontato il suo approccio con i fumetti, la vita in paese, e poi in campagna durante la guerra. Un periodo nonostante tutto felice, accompagnato dalla lettura dei fumetti. Ha proposto una classificazione per periodi, dai primi degli anni ’40-’45, piuttosto semplici, a quelli del primo dopoguerra, anni ‘47-’60, più maturi, fino agli ultimi dal 1970 agli anni 2000. Ne ha portati alcuni tra quelli più antichi, mostrandoli al pubblico, oltre alle copertine di tanti altri fumetti esposte in sala incorniciate, assieme ad alcune produzioni artistiche di Fumettomania.