La violenza di genere ed il femminicidio saranno al centro dell’evento teatrale ‘Monologhi’ il prossimo 1 marzo 2024

Il 1 marzo 2024 esordisce il laboratorio teatrale della Genius Loci, portando in scena al Teatro “Vittorio Currò” dell’Oratorio Salesiano, il tema della violenza di genere e del femminicidio attraverso i ‘Monologhi’, tratti dal libro di Serena Dandini “Ferite a Morte”.

I monologhi saranno interpretati e recitati da Rita Martino, Zina Giglio, Elena Barresi, Grazia Recupero, Nunziatina Freni, Franco Caliri, Carmelina Gambera, Tiziana Presti, Viviana Isgrò, Viviana Dottore e Virginia Scoglio.

La ‘piece teatrale’, in collaborazione con l’Assessore alla Pubblica Istruzione Viviana Dottore, sarà allietata dalla presenza delle allieve della scuola di danza “Otto Tempi”, diretta da Luana Saitta, e dalle note del violino del maestro Antero Arena e dalla violoncellista Hanna Chasnouskaya. La regia del lavoro teatrale è di Pippo e Mariarosa Bucca.

“La violenza di genere – si legge in una nota – è una ‘piaga’ sociale e culturale complessa del nostro tempo. Come associazione culturale abbiamo sentito il dovere di dire ‘NO’ alla violenza di genere contro le donne organizzando, grazie al lavoro del nostro laboratorio teatrale, uno spettacolo per mantenere ‘viva’ la memoria delle tante donne, troppe donne, vittime di femminicidio. Volevamo, che queste donne vittime di relazioni tossiche, culminate in femminicidi, fossero almeno libere a teatro di raccontarci le loro storie, di farci sentire le loro voci o di farci vedere i loro corpi feriti. Anche da morte!”

Saranno previsti due spettacoli, il primo dedicato alle scuole alle 10.3O, realizzato grazie alla collaborazione di tutti i Dirigenti degli Istituti scolastici, e l’altro aperto a tutti con inizio alle 19.00.