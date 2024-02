Città Aperta denuncia ancora una volta lo scarico fognario a Spinesante all’altezza di via Eolie

Il movimento Città Aperta torna a sollevare il problema della scarico fognario sulla spiaggia di Spinesante, all’altezza dell’incrocio con via Eolie. Si tratta della cronica situazione del troppo pieno della condotta, che si apre quando la portata la fogna supera un certo livello.

“Nonostante innumerevoli segnalazioni – afferma il consigliere Gabriele Sidoti – nulla è cambiato: un fiume di liquami scivola dalla rete fognaria colabrodo direttamente nel cuore del nostro litorale, a Spinesante! Nonostante i proclami in campagna elettorale e le promesse di investimento sul turismo per costruire una città diversa, la cruda realtà che continuiamo a vivere rimane questa. Mancanza di programmazione e totale incapacità amministrativa di far fronte alle innumerevoli problematiche quotidiane condannano ancora una volta i Barcellonesi a vivere in un contesto degradato, inquinato. Chiediamo con forza all’amministrazione comunale e a chi di competenza di intervenire il prima possibile per porre fine a questo scempio che condanna il nostro mare ad una situazione disastrosa!”.

Ecco il video realizzato e diffuso dal movimento Città Aperta