Barcellona, sarà creata una mappa delle persone con disabilità motorie all’interno del piano comunale di protezione civile

L’amministrazione Calabrò ha pubblicato un avviso destinato a persone con gravi patologie e/o disabilità motorie che intendano essere inserite nel Piano della Protezione Civile in caso di necessità di interventi che ne richiedano la localizzazione per assicurarne l’incolumità. Il provvedimento, firmato dal sindaco Pinuccio Calabrò e dell’assessore alla Protezione Civile Salvatore Coppolino, è stato pubblicato sul sito istituzionale e sull’albo pretorio.

L’avviso si è reso necessario al fine di elaborare, all’interno del Piano comunale di Protezione Civile “una mappa relativa alla localizzazione delle persone affette da gravi patologie e disabilità motorie, pertanto si invitano le stesse a manifestare il loro interesse all’inserimento nel Piano”. La procedura è volta ad agevolare le operazioni di soccorso in caso di calamità a tutela delle fasce vulnerabili. A tal fine sono stati allegati all’avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto i modelli da compilare per essere inseriti nel Piano. E’ inoltre possibile ritirare i modelli presso il Settore II-Servizi Sociali-Ufficio segretariato Sociale. Dopo aver compilato le schede e aver allegato eventuali documenti richiesti le istanze possono essere consegnate all’Ufficio Comunale Posta in entrata. Tutti i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa Europea in materia di protezione della privacy e dei dati personali.

L’amministrazione Calabrò, nel sottolineare l’importanza per gli interessati dell’inserimento nel Piano comunale di Protezione Civile in fase di definizione, precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti e del consenso informato rende impossibile l’inserimento nel Piano stesso.