Sud chiama Nord sceglie Melangela Scolaro come coordinatore provinciale e Tindaro Di Pasquale come coordinatore a Barcellona

Il movimento Sud chiama Nord, guidato dal vulcanico deputato regionale Cateno De Luca, ha definito i componenti della segreteria provinciale e i coordinatori comitati più importanti della provincia.

La consigliera comunale di Barcellona Melangela Scolaro è stato eletta coordinatore provinciale, affincata da Giovanni De Leo e Giammarco Lombardo con l’incarico di Vice Coordinatore. Nella stessa riunione, alla presenza del commissario ad acta on. Matteo Sciotto, per Barcellona Pozzo di Gotto è stato eletto il professore Tindaro Di Pasquale, con il voto unanime dei rappresentati dei tre comitati nati nella città del Longano, con il compito di coordinare tutte le iniziative del movimento sul territorio e farlo crescere in prospettiva.

“Sono grata – ha affermato la Scolaro – per questo incarico. È ovvio che ogni territorio ha necessità di essere rappresentato e vuole essere protagonista ed è giusto che sia protagonista. Mi prefiggo come obiettivo quello di conoscere tutti e di essere presente sul territorio, di condividere proposte e progettualità. È una bella scommessa, ma per me è una grande passione. Ringrazio il movimento Sud chiama Nord che mi ha accolto immediatamente nella squadra. Obiettivo è agire in assoluta sintonia con il territorio e i vari coordinamenti comunali della provincia per far crescere il partito e rispondere alle esigenze dei cittadini”.

“Sono onorato di questa elezione – afferma Di Pasquale – che mi riempie sinceramente di gioia. Non nascondo la paura per la grande responsabilità che mi viene affidata, ma so bene di avere accanto tanti amici con cui condividerò un percorso straordinario che sarà pieno di soddisfazioni. Desidero ringraziare Cateno De Luca, ma anche la cara amica Melangela Scolaro, a cui rivolgo il “fraterno” augurio di buon lavoro per il suo incarico di coordinatore provinciale ed infine, ma non per ordine di importanza, a Gaetano Arcoraci ed Antonio Giardina, che con me compongono il coordinamento. Siamo già in queste ore a lavoro perché abbiamo davvero molto da fare“.