L’on. De Leo (Sud chiama Nord) chiede l’attivazione di una sala chemio al Cutroni Zodda di Barcellona

L’onorevole Alessandro De Leo di Sud chiama Nord ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere notizie in merito al potenziamento della U.O. di oncologia dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto e l’ attivazione di una sala chemio.

De Leo ha chiesto di conoscere quali siano le prospettive della unità operativa di oncologia medica dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto e quando sia previsto l’impiego effettivo e stabile di quattro unità di dirigenti medici oncologi presso il citato reparto. Allo stesso modo se sia previsto uno sviluppo delle prestazioni rese dall’unità operativa di oncologia medica dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto con attivazione della sala per la chemioterapia, chiedendo di conoscere quali iniziative siano state assunte per mitigare i disagi patiti dai pazienti oncologici della Valle del Mela, costretti a recarsi presso l’ospedale di Taormina per la chemio terapia.

“Ad oggi – si legge in una nota del deputato – nel presidio ospedaliero Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto è attiva una unità operativa semplice di oncologia medica che presta attività ambulatoriale e presso la quale è possibile effettuare solamente terapia orale e non chemioterapia. Inoltre l’intera valle del Mela è un’area a rischio ambientale con una significativa incidenza di malattie oncologiche. I numerosi pazienti del comprensorio del Mela, ma anche delle isole Eolie, sono costretti a recarsi presso il presidio ospedaliero di Taormina per effettuare la chemio terapia, con conseguenti significativi disagi dovuti alla distanza e alla difficoltà di raggiungimento del nosocomio ionico, che si aggiungono a tutti i mali conseguenti alla malattia”.