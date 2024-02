“Educare: l’arte del riciclo”, progetto congiunto tra WWF ed l’IC Balotta di Barcellona

Il progetto “Educare: l’arte del riciclo” della scuola dell’infanzia I.C. Nino Píno Balotta nasce con l’obiettivo di insegnare ai più piccoli l’importanza del riciclo e il suo impatto sull’ambiente.

Uno tra gli obiettivi del progetto è quello di sensibilizzare i bambini sui benefici del riciclo, incoraggiarli ad adottare pratiche sostenibili e infondere in loro un senso di responsabilità verso il pianeta.

Il progetto, stilato dalla docente Pietra Saia, mira a promuovere il riciclaggio attraverso la creatività insegnando ai bambini come riutilizzare i materiali di scarto in progetti artistici e artigianali. Coinvolgendo i bambini in attività pratiche come quella del giardinaggio, che non solo insegna ai bambini l’importanza di prendersi cura dell’ambiente, ma forniscono loro anche un’esperienza pratica nella coltivazione del proprio cibo.

Nell’ambito di questa iniziativa, la scuola ha programmato un incontro con il WWF Sicilia nord orientale, rinomata organizzazione dedita alla conservazione e alla protezione dell’ambiente. Questo incontro ha offerto agli studenti l’opportunità di imparare da esperti del settore e acquisire una comprensione più profonda dell’importanza del riciclo nel preservare il nostro pianeta per le generazioni future.

Erano presenti la presidente di WWF Sicilia nord orientale, Vita Raiti, ed una delegazione della stessa associazione, che hanno interagito con i bambini della scuola per l’infanzia raccolti nel plesso Salita del Carmine e della scuola primaria nel plesso di piazza Verga. I ragazzi, con l’aiuto dei volontari del WWF e delle docenti, hanno inoltre messo a dimora due alberi nei cortili dei due plessi. I saluti sono stati portati dal dirigente Luigi Genovese e dall’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore.