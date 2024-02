Barcellona, l’omaggio al poeta Vincenzo Leotta nell’aula magna del Liceo Valli

La Fidapa Barcellona, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’IIS Medi, ha organizzato domani sabato 17 febbraio 2024 un omaggio al poeta barcellonese Vincenzo Leotta.

L’incontro è in programma alle 17 nell’aula magna del liceo classico Valli in via degli Studi. Dopo i saluti della dirigente scolastica Ester Lemmo, della presidente Fidapa Grazia Salamone e dell’assessore Angelita Pino, sono previsti gli interventi della professoressa Pina Freni, dello studioso Nino Sottile Zumbo e del docente Nicola Russo, con letture ed intermezzi musicali come annunciato nella locandina che vi proponiamo: