La precisazione del gruppo di Nasari: “La rissa a Merì non è stato innescata dal tema del nostro carro di Carnevale sulla pace”

Il gruppo New Horizon GODPP del quartiere di Nasari, dopo le polemiche innescate dalla rissa con accoltellamento di Merì, ha voluto precisare che, nonostante le voci circolate in questi giorni, l’episodio non è stato innescato dallo loro presenza nella sfilata di carri durante il carnevale meriese.

“Il nostro carro aveva l’obiettivo di mandare un messaggio di pace a tutte le nazioni in guerra e quanto denunciato dai noi stessi con un comunicato, per le minacce subito durante lo spostamento da Barcellona e Merì, non è stato il motivo della rissa, scoppiata in piazza municipio durante la sfilata carnascialesca organizzata lunedì sera. Noi siamo stati minacciati quando il carro si trovava ancora a Barcellona, con alcuni uomini che ci hanno intimato di togliere la bandiera di Israele dal nostro carro. A nulla è servita la spiegazione sul significato della presenza dei due vessilli israeliano e palestinese, come segno di speranza per una riappacificazione. Smentiamo un’altra voce secondo cui è stata bruciata la bandiera di Israele, perchè è stata solo rimossa per garantire l’incolumità di coloro che erano presenti sul carro al momento dell’episodio. Arrivati a Merì la rissa e l’accoltellamento si erano già verificato, con la conseguente sospensione della manifestazione”.