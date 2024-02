Il dg dell’Asp Messina Giuseppe Cuccì in visita all’ospedale di Barcellona: “Lavoriamo per rilanciare Cutroni Zodda, ma senza proclami”

Il direttore generale designato dell’Asp Messina, attualmente commissario straordinario, Giuseppe Cuccì, ha iniziato dal Cutroni Zodda di Barcellona le prime visite istituzionali nei presidi della provincia di Messina.

La scelta annunciata già nella prima intervista è legata all’evidente criticità presente nel comprensorio tirrenico, dove l’emergenza urgenza è garantita solo dal pronto soccorso di Milazzo, con tutti i disagi segnalate dai pazienti per le lunghe attese. Ad accoglierlo c’era una ricca rappresentanza dei sindaci del distretto D28, guidata dal presidente del distretto Nino Todaro, sindaco di Montalbano Elicona, e del primo cittadino di Barcellona Pinuccio Calabrò, come Comune capofila dello stesso distretto. A fare gli onori casa era presente la direttrice sanitaria del presidio Felicia Laquidara, con alcuni dirigenti medici delle unità operative attive ed anche il responsabile del pronto soccorso Carmelo Rizzo, trasferito temporaneamente a Milazzo insieme agli altri due colleghi rimasti in pianta organica, per la chiusura del punto di prima assistenza sanitaria di Barcellona.

Il dott. Cuccì ha effettuato una visita nei diversi reparti, partendo dal pronto soccorso, attualmente chiuso, riscontrando la presenza di locali adeguati, che dopo la recente ristrutturazione sono stati dotati anche di otto postazioni di osservazione breve intensiva.

Nel dialogo con la stampa presente, il direttore generale designato ha garantito il suo impegno per ridare dignità all’intera struttura di Barcellona, partendo dal pronto soccorso e da un’adeguata emergenza urgenza, ma non ha fatto proclami, nè fissato tempi per raggiungere l’obiettivo. L’intenzione, che dovrà essere suffragata dai fatti, è di ottenerlo attraverso l’incarico di dirigenti medici selezionati dalla stessa Asp, ricorrendo ai privati solo in caso di emergenza e per un breve periodo, garantendo così una sanità pubblica adeguata alle esigenze della comunità del comprensorio barcellonese. Il dott. Cuccì ha inoltre accolto positivamente l’invito del presidente del Consiglio di Barcellona, Angelo Paride Pino, di riaprire il tavolo tecnico con i rappresentanti del civico consesso, dando appuntamento in tal senso alla fine del mese di marzo, dopo aver avuto un quadro completo sulla situazione e sulle soluzioni per rilanciare il presidio barcellonese.

Ecco il video con le sue dichiarazioni