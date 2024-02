Barcellona, scagionati otto indagati nell’inchiesta sulla truffa ad Inps ed Erario per false assunzioni di personale

E’ stato disposto il non luogo a procedere nei confronti di 10 dei 44 indagati nell’inchiesta portata a termine della Guardia di Finanza con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Secondo l’accusa a coordinare l’organizzazione dedita alle false assunzioni di personale per ottenere l’indebita erogazione di prestazioni sociali dall’Inps e dall’erario, ci sarebbero un consulente del lavoro e cinque imprenditori fittizi, a cui è stata applicata nel novembre scorso la misura del divieto temporaneo di esercizio di svolgimento di determinate attività professionali ed imprenditoriali per la durata di un anno. Il giudice per le indagini preliminari, al termine del dibattimento, ha disposto il non luogo a precedere e l’estraneità ai fatti contestati per Olga Stefania Caccamo, Maria De Pasquale, Alberto Esposito Malara, Carmelo Manna, Nunziata Rosa Sciacca, Santi Torre, Maria Rita Caliri e Maria Tindara Scibilia. con il dissequestro delle somme percepite perchè ritenuti finti lavoratori. Per gli altri 29 finti lavoratori coinvolti il processo per truffa proseguirà nell’udienza del 24 aprile 2024, davanti a giudice monocratico di Barcellona.

Nel collegio di difesa è composto dagli avvocati, Diego Lanza, Giovanni Cicala, Giuseppe Lo Presti, Pinuccio Calabrò, Giuseppe Cicciari, Tommaso Calderone, Paolo Genovese, Gianluca Sidoti, Tindaro Grasso, Tonina Ragusa, Melangela Scolaro, Santina Dante, Maura Milioti, Filippo Barcera, Carmelo Mobilia, Maruzza Pino, Roberto Materia, Giuseppe Ciminata, Antoniele Imbesi.