Barcellona, le prime reazioni alla visita del nuovo direttore generale dell’Asp Messina

Sindacati e cittadini attendono un risconto nei fatti alle dichiarazioni d’intenti del nuovo direttore generale Giuseppe Cuccì, che nella visita di oggi al Cutroni Zodda ha mostrato la volontà di affrontare il problema della risposta della sanità pubblica alle istanze delle comunità di Barcellona e Milazzo, insieme al loro comprensorio, sul rispetto del diritto alla salute.

Riportiamo alcuni riflessioni giunte in redazione dopo la pubblicazione dell’articolo sulla visita di Cuccì a Barcellona

Il sindacato Fials

Il sindacato Fials, a nome di tutta la Segreteria Provinciale, con tutti i suoi rappresentanti sindacali durante l’incontro con il Commissario straordinario dell’A.S.P. di Messina Giuseppe Cuccì ha formalizzato le congratulazioni per l’incarico ricevuto ed il benvenuto. “Auspichiamo che questa azienda, dietro la sua guida ed il resto del team, che speriamo venga completato il prima possibile, possa risollevarsi dalla grave crisi che sta attraversando (assistenza territoriale – assistenza ospedaliera – carenze di personale sanitario), le cui conseguenze si ripercuotono gravemente ed in molti casi in maniera irreversibile sull’utenza, bisognosa di prestazioni sanitarie e sugli operatori sanitari. In particolare ci riferiamo alle gravi criticità e condizioni dei Presidi Ospedalieri di Barcellona, Lipari, Milazzo e S. Agata Militello e di conseguenza su tutti gli altri. Auspichiamo che nuovamente l’obiettivo venga posto sulla salute dei cittadini così come la costituzione ed il S.S.N. si sono preposti a garanzia dell’universalità della salute della popolazione, attraverso un’azione coordinata e congiunta con le Istituzioni Locali, Regionali e Nazionale. Serve garantire la presenza di strutture complesse in ogni presidio, migliorando la qualità dell’offerta sanitaria e garantendo la presenza di primari che possa fare da traino per i giovani medici in cerca di esperienze formative per la loro crescita professionale. Se così sarà, troverà il sindacato Fials al suo fianco”.

Paolo Calabrò ex responsabile del Pronto Soccorso

Com’è giusto in questo momento, l’atteggiamento del nuovo direttore generale è improntato alla prudenza ed all’attesa di una migliore conoscenza della situazione, e cioè di uomini e mezzi a disposizione all’interno dell’azienda sanitaria è chiamato a dirigere. Ritengo comunque che una eventuale riattivazione del Pronto Soccorso non dipenda solamente dal numero dei medici, che comunque fino a giugno 2020, fino a quando sono stato responsabile, erano 10, ma anche dalla presenza di servizi collaterali essenziali ad un’area di urgenza – emergenza, in atto assenti o fortemente deficitari. È giusto che si dia tempo al dott. Cuccì di approfondire le sue conoscenze nella speranza che poi le decisioni vengano prese nell’esclusivo interesse dei cittadini ed anche degli operatori, senza il peso opprimente della peggiore politica, che finora si è resa responsabile, insieme e sotto braccio alla gestione aziendale, di una sanità allo sfascio.

La Rete per la Salute

La Rete per la Salute, senza entrare nel merito delle dichiarazioni del dott. Cuccì, attende di verificare fatti concreti prima di prendere una posizione su quanto emerso dalla visita di oggi, ma stigmatizza le decisione di qualcuno di togliere uno striscione che era stato sistemato all’ingresso del pronto soccorso per protestare contro la gestione dell’Asp Messina nella chiusura dell’unità di primo assistenza sanitaria. “Da mesi è stato affisso dalla Rete di associazioni per la salute pubblica all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona P.G. uno striscione con la scritta: REGIONE E ASP ME VERGOGNA.

Lo striscione regolarmente esposto stamattina… … e la situazione riscontrata dopo la visita del Dg dell’Asp

Più volte il vento lo ha divelto, ma altrettante volte le associazioni con convinzione lo hanno ripristinato, non avendo ottenuto alcuna risposta dall’attuale governo regionale. Dal silenzio adesso si passa alla censura perché proprio stamattina, lo striscione appena risistemato è stato totalmente rimosso da qualcuno che evidentemente non gradiva farlo trovare durante l’odierna visita del neo commissario Cuccì. Si preferisce nascondere la polvere sotto il tappeto, anzichè affrontare i problemi, compresa la protesta della cittadinanza. Infatti il gesto di tappare la bocca alla gente è un chiaro segnale che non lascia presagire nulla di buono da queste nuove nomine. L’offesa grave nei confronti della città intera che reclama un sacrosanto diritto non sortirà certamente l’effetto sperato da chi ha voluto censurare la libertà di espressione e manifestazione del pensiero, anzi rappresenta quel vento che alimenterà ancora di più e con maggiore forza la protesta dei cittadini di fronte all’incapacità di chi ricopre ruoli di governo e dirigenziali“.