Un albero in via Pascoli addobbato con cuori rossi e dediche d’amore nel giorno di San Valentino

I volontari dell’associazione Agorà Oreto Onlus e LiberiAMOci hanno voluto festeggiare in modo originale il giorno di San Valentino, la “festa dedicata agli innamorati”.

Hanno infatti ricoperto con cuori rossi, su cui riportare pensieri, dediche, sogni e promesse di eterno amore, un piccolo arbusto in via Pascoli a Barcellona Pozzo di Gotto. Il piccolo alberello è a disposizione di tutti gli innamorati, giovani e non, che vorranno scrivere il loro messaggi d’amore. Il 14 febbraio è infatti una ricorrenza che potrebbe diventare anche l’occasione giusta per occuparsi di questioni di cuore ben più importanti, come la consapevolezza, il consenso e il benessere psico-fisico nei rapporti sociali ed umani.