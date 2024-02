Ottima la prima per QuiNteatro: “L’alba de Terzo Millennio” diverte i presenti. Appuntamento al 16 marzo

Uno spettacolo statico, su un palco con sole tre croci, ha visto Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro dialogare sulla vita in attesa della Processione di un Venerdì Santo andata a male per via del Derby del Paese.

Un dialogo divertente, con un saliscendi di umore, riflessioni profonde e battute leggere per un tragi-comico che lascia il segno, tipico di quel “teatro pericoloso” a cui gli amanti del teatro si appassionano.

Un debutto della Stagione Teatrale davvero coinvolgente per iniziare al meglio e col sorriso sulle labbra.

Il prossimo spettacolo è previsto per il prossimo 16 marzo, sabato, alle ore 21.00 sempre al Trifiletti con “Cose di ogni giorno”.

Sul palco Denny Mendez e Francesco Branchetti con un cast di livello per un altro entusiasmante appuntamento.

𝑪𝑶𝑺𝑬 𝑫𝑰 𝑶𝑮𝑵𝑰 𝑮𝑰𝑶𝑹𝑵𝑶

…𝙣𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙚̀ 𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙣𝙤𝙞 𝙡𝙖 𝙫𝙚𝙙𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙚 𝙫𝙤𝙜𝙡𝙞𝙖𝙢𝙤

𝙄𝙣 𝙪𝙣𝙖 𝙗𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙘𝙖𝙨𝙖 𝙘𝙤𝙣 𝙙𝙤𝙢𝙚𝙨𝙩𝙞𝙘𝙖 𝙖 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙤 𝙥𝙞𝙚𝙣𝙤, 𝙫𝙞𝙫𝙚 𝙪𝙣𝙖 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙜𝙡𝙞𝙖 𝙗𝙚𝙣 𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙯𝙖𝙩𝙖, 𝙨𝙤𝙧𝙧𝙚𝙩𝙩𝙖 𝙙𝙖 𝙙𝙪𝙚 𝙜𝙚𝙣𝙞𝙩𝙤𝙧𝙞 𝙜𝙞𝙤𝙫𝙖𝙣𝙞, 𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙚 𝙖𝙢𝙤𝙧𝙤𝙨𝙞, 𝙝𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙪𝙣𝙖 𝙛𝙞𝙜𝙡𝙞𝙖 𝙨𝙥𝙤𝙨𝙖𝙩𝙖 𝙚 𝙪𝙣 𝙛𝙞𝙜𝙡𝙞𝙤 𝙡𝙖𝙪𝙧𝙚𝙖𝙩𝙤. 𝙄𝙣 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙯𝙖𝙩𝙤 𝙢𝙤𝙣𝙙𝙤 𝙗𝙤𝙧𝙜𝙝𝙚𝙨𝙚 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙘𝙤𝙨𝙖 𝙨𝙞 𝙞𝙣𝙘𝙚𝙥𝙥𝙖, 𝙣𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙙𝙞 𝙚𝙘𝙘𝙚𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚, 𝙢𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙚 𝙡𝙚 𝙨𝙞𝙩𝙪𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙙𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚 𝙛𝙖 𝙨𝙖𝙡𝙩𝙖𝙧𝙚 𝙡’𝙚𝙦𝙪𝙞𝙡𝙞𝙗𝙧𝙞𝙤 𝙦𝙪𝙤𝙩𝙞𝙙𝙞𝙖𝙣𝙤. 𝙉𝙖𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙨𝙖𝙧𝙖̀ 𝙡𝙖 𝙢𝙖𝙙𝙧𝙚, 𝙘𝙝𝙚 𝙚̀ 𝙡’𝙚𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙖𝙛𝙛𝙚𝙩𝙩𝙞𝙫𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙥𝙞𝙪̀ 𝙛𝙧𝙖𝙜𝙞𝙡𝙚, 𝙖 𝙜𝙚𝙨𝙩𝙞𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣 𝙨𝙥𝙞𝙧𝙞𝙩𝙤 𝙖𝙥𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙫𝙚𝙣𝙩𝙖𝙩𝙖 𝙨𝙚𝙥𝙖𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙛𝙞𝙜𝙡𝙞𝙖 𝙚 𝙡’𝙞𝙣𝙖𝙩𝙩𝙚𝙨𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙛𝙞𝙜𝙡𝙞𝙤. 𝙄𝙡 𝙋𝙖𝙙𝙧𝙚, 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙚𝙧𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙙𝙞 𝙨𝙪𝙘𝙘𝙚𝙨𝙨𝙤, 𝙫𝙞𝙫𝙚 𝙡𝙚 𝙨𝙞𝙩𝙪𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙘𝙤𝙣 𝙡𝙖 𝙛𝙤𝙜𝙖 𝙘𝙖𝙣𝙞𝙣𝙖 𝙙𝙞 𝙘𝙝𝙞 𝙨𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙩𝙧𝙚𝙢𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙧𝙖 𝙨𝙤𝙩𝙩𝙤 𝙞 𝙥𝙞𝙚𝙙𝙞 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙧𝙞𝙖 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙜𝙡𝙞𝙖. 𝙄𝙣 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙤 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙪𝙣’𝙖𝙛𝙛𝙚𝙩𝙩𝙪𝙤𝙨𝙖 𝙘𝙖𝙢𝙚𝙧𝙞𝙚𝙧𝙖 𝙙𝙖𝙜𝙡𝙞 𝙖𝙢𝙤𝙧𝙞 𝙨𝙚𝙢𝙥𝙧𝙚 𝙨𝙗𝙖𝙜𝙡𝙞𝙖𝙩𝙞, 𝙖𝙨𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙗𝙞𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙖𝙡𝙩𝙧𝙞 𝙜𝙪𝙖𝙞.

𝙇𝙤 𝙨𝙘𝙤𝙧𝙧𝙚𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙫𝙞𝙩𝙖 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙖𝙧𝙚 𝙣𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙧𝙪𝙜𝙜𝙚, 𝙢𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙨𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖 𝙞 𝙧𝙖𝙥𝙥𝙤𝙧𝙩𝙞 𝙗𝙚𝙣 𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙯𝙖𝙩𝙞 𝙞𝙣 𝙧𝙖𝙥𝙥𝙤𝙧𝙩𝙞 𝙥𝙞𝙪̀ 𝙨𝙘𝙤𝙥𝙚𝙧𝙩𝙞 𝙙𝙤𝙫𝙚 𝙤𝙜𝙣𝙪𝙣𝙤 𝙧𝙞𝙩𝙧𝙤𝙫𝙖 𝙡𝙖 𝙨𝙪𝙖 𝙙𝙞𝙢𝙚𝙣𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙖 𝙧𝙞𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤𝙣𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙘𝙤𝙨𝙞̀ 𝙞𝙡 𝙣𝙪𝙘𝙡𝙚𝙤 𝙨𝙤𝙧𝙧𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙙𝙖𝙡𝙡’𝙖𝙛𝙛𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙨𝙚𝙢𝙥𝙧𝙚. 𝙎𝙚 𝙘𝙞 𝙛𝙤𝙨𝙨𝙚 𝙪𝙣𝙖 𝙢𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙞 𝙘𝙝𝙚 𝙣𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙚̀ 𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙣𝙤𝙞 𝙡𝙖 𝙫𝙚𝙙𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙚 𝙫𝙤𝙜𝙡𝙞𝙖𝙢𝙤, 𝙤𝙜𝙣𝙞 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙖 𝙤 𝙨𝙞𝙩𝙪𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙝𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙙𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞𝙩𝙖̀ 𝙘𝙝𝙚 𝙡’𝙖𝙛𝙛𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙚 𝙡’𝙖𝙢𝙤𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙨𝙩𝙧𝙪𝙩𝙩𝙞𝙫𝙤 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙤𝙣𝙤 𝙗𝙚𝙣𝙞𝙨𝙨𝙞𝙢𝙤 𝙧𝙞𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤𝙧𝙧𝙚.