Il debutto alla Rai del Zancle Flute Ensemble, con la barcellonese Costanza Ferlazzo

Il racconto di un’esperienza unica e di un progetto nato per gioco, ma continuato con le migliori intenzioni: il Zancle Flute Ensemble si racconta tramite una delle musiciste, Costanza Ferlazzo.

“Strumenti della famiglia” è la materia studiata in conservatorio che ha unito buona parte del quintetto Zancle Flute Ensemble, che da poco ha debuttato in Rai e che coinvolge la flautista barcellonese Costanza Ferlazzo.

“L’idea, in verità, è nata per gioco dalla nostra insegnante Laura Paone, proprio l’anno scorso. Lei insegna a me, a Mara Caliò e a Cristina Oliveri che oggi siamo tutti parte del quintetto. Nato così, abbiamo cercato l’aiuto di Maddalena Cefalì, anche se lei è in un’altra classe del conservatorio. Con noi, in sostituzione id una ragazza che si è trasferita, a costituire il quintetto è la professoressa Daria Grillo, di Milazzo, che insegna flauto alla Bastiano Genovese”.

Il quintetto inizia, così a partecipare a qualche festival con le prime uscite ufficiali con grandi classici come “Il barbiere di Siviglia”, ma anche musica leggera come “Volare”.

Costanza Ferlazzo racconta a 24live: Castelbuono la prima uscita, Dinnammare un’esperienza indimenticabile e bellissima e poi i concerti i natalizi a Messina e a Casalvecchio Siculo. Ci siamo esibite anche al Castello di Milazzo, all’interno di un’altra bella iniziativa a cura dell’International Police Association. Abbiamo iniziato così. Poi una di noi ha inviato il nostro video al Rai casting per partecipare a questo programma ideato da Fiorello, che va in onda subito dopo Viva Rai 2 da lui condotto: ” E viva il videobox!” Quindi è nato tutto per gioco, ma poi la notizia del superamento del casting e l’annuncio: ‘vi aspettiamo a Roma per la registrazione’. Così, il 24 gennaio siamo andate a Roma, ma come quartetto perchè il quinto elemento non poteva esserci. Abbiamo portato il “Danza dei piccoli cigni” dal “Lago dei Cigni” di Tchaikovsky, “Manola” di Nunzio Ortolano e una marcia “Hogwarts’ March”, arrangiata per l’occasione per noi dal nostro collega Andrea Spera“.

Costanza racconta poi l’esperienza in Rai e la soddisfazione di essere state accolte a braccia aperte, i consigli, le domande, l’apprezzamento ricevuto. “Un’esperienza bella e unica, soddisfacente come non mai! Contiamo di farne altre per l’entusiasmo e l’adrenalina che ci ha lasciato questa toccata e fuga a Roma”.

Tra i prossimi appuntamenti, la Calabria il 5 e 6 marzo nelle scuole, il 10 marzo a Gela in concerto.

“Ci chiamiamo ‘Zancle Flute Ensemble’ da una colonia greca stabilita sulle coste di Messina. Siamo 4 ragazze siciliane e Maddalena di origini calabresi. Io e la professoressa Grillo di Barcellona, Mara di Naso, Cristina di Messina“.

Quali aspettative future?

“Essendo all’ultimo anno di conservatorio e continuando a fare davvero tantissimi sacrifici, speriamo vivamente che questo progetto continui a vivere, mantenendo l’entusiasmo, la passione e migliorando sempre di più. Inoltre, lo scorso 10 febbraio abbiamo registrato “Nel blu dipinto di blu” per una trasmissione “Generazione Bellezza”, sempre Rai, condotta da Emilio Casalini che ha fatto un documentario su Cannistrà e Parco Jalari e che andrà in onda presto“.