Città Aperta condanna gli atti di intolleranza sfociati nella rissa durante il Carnevale di Merì

Il Movimento Città Aperta, con una nota, ha condannato i gravi atti di intolleranza e violenza verificatisi durante il carnevale di Merì, che hanno innescato una rissa conclusa con l’accoltellamento di un 21enne.

“Preoccupa – scrivono i rappresentanti del movimento – che a scatenare l’infelice epilogo del Carnevale, sospeso per un accoltellamento di un giovane in una rissa, sia stata l’intenzione di lanciare un messaggio di pace da parte del carro animato dall’oratorio di Nasari, che metteva insieme le bandiere di popoli in guerra sperando in un immediato cessate il fuoco. Padre Josef Ellul è impegnato da anni in uno dei quartieri più popolati di Barcellona Pozzo di Gotto e fonte di iniziative importanti con cui è riuscito a coinvolgere giovani e anziani. In attesa che le forze dell’ordine accertino le responsabilità, esprimiamo la nostra preoccupazione per questi gravi atti di violenza che hanno macchiato una serata che doveva essere all’insegna del divertimento. Il Carnevale deve essere un momento di spensieratezza e gioia, non certo motivo di violenza ed intolleranza”.

Città Aperta ha inoltre sottolineato i disagi provocati dalla mancanza di un adeguato supporto agli spostamenti dei carri, che ha causato difficoltà importanti alla circolazione, in un orario di punta e nell’unica arteria che collega Barcellona a Milazzo con l’unico pronto soccorso aperto tra Patti e Messina.

