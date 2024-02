Carnevale barcellonese, un successo da cui partire per programmare la edizione 2025, migliorando alcuni aspetti organizzativi

Il bilancio del Carnevale Barcellonese 2024 è certamente positivo per le presenze di pubblico e per la qualità dei carri che hanno partecipato alla sfilata di domenica in via Roma e di ieri nel quartiere di Sant’Antonino.

L’entusiasmo dell’amministrazione comunale, espressa in una nota del sindaco Pinuccio Calabrò e dell’assessore ai Grandi eventi Angelita Pino, è condivisibile proprio per la partecipazione della gente e per il coinvolgimento dei gruppi mascherati, che hanno animato le piazze della città del Longano.

“Il risultato raggiunto quest’anno – commenta l’amministrazione Calabrò – è senza dubbio di grande prestigio ed è un orgoglio per tutti noi essere riusciti a coniugare divertimento, musica, tradizioni e iniziative culturali e per i bambini. Il ringraziamento della giunta è per quanti hanno contribuito alle manifestazioni ma soprattutto a chi ha realizzato gli otto carri che hanno sfilato domenica e martedì tra gli applausi di migliaia di partecipanti. Associazioni, parrocchie, gruppi di giovani si sono impegnati in modo lodevole sin da settembre e il risultato si è visto. A tutti abbiamo consegnato una targa per esprimere il compiacimento dell’amministrazione comunale che quest’anno ha potuto anche garantire un contributo all’allestimento dei carri. Il Carnevale di Barcellona Pozzo di Gotto è stato straordinario e non ci resta che dare appuntamento al 2025 puntando sempre più in alto”.

Per il futuro sono diversi gli aspetti da migliorare per far crescere e consolidare l’evento, sotto l’aspetto organizzativo e qualitativo, a partire della possibilità di programmare una sfilata già nella domenica precedente al periodo carnascialesco, così da valorizzare ancor di più l’impegno di coloro che hanno allestito i carri allegorici.

Occorrerà organizzare meglio e con maggiore attenzione gli spostamenti dei carri dei quartieri in cui vengono realizzati, soprattutto se la loro grandezza dovesse rimanere la stessa anche nella prossima edizione. Gli agenti della Polizia Municipale, considerato l’esiguo numero in organico, hanno fatto il massimo e per questo sarebbe importante un maggiore coinvolgimento dei volontari. I ritardi accumulati anche domenica nell’arrivo dei gruppi mascherati è stato legato non solo alle incerte condizioni meteo, ma anche alla contingente difficoltà nel raggiungere il punto di ritrovo attraverso strade in molti casi più piccole rispetto alle larghezza dei carri, con la presenza di auto regolarmente parcheggiate, perchè non era possibile prevedere il divieto di sosta.

Per la prossima edizione sarebbe opportuno regolamentare anche i tempi della sosta in piazza Duomo dei diversi gruppi di ballo, per non rallentare eccessivamente il corteo carnascialesco, con un ritardo accumulato che ha portato domenica sera alla sofferta decisione di fermare il corteo nella piazza antistante il parco magg. La Rosa, rinunciando a raggiungere la piazza Santalco, davanti al Monumento ai Caduti.

Si tratta di alcuni suggerimenti raccolti tra la gente, che vogliono essere un stimolo ulteriore per valorizzare questo tipo di iniziative nella città del Longano.

Un plauso va rivolto agli 8 carri che hanno partecipato alla sfilata di quest’anno:

1- KungFuPanda– realizzato da Caterina Foti/Lieti Eventi utilizzando 10 mila palloncini. Il carro, con “PO” (il personaggio principale) e “GRU” , il suo amico uccello (che muove le ali) è piaciuto tantissimo ai bambini.

2- Nel nome della pace realizzato da New Horizon GODPP quartiere di Nasari con l’obiettivo di mandare un messaggio di pace a tutte le nazioni in guerra.

3- Nativi americani realizzato da “I RAGAZZI DELLE VILLE”. Nel carro era presente il totem, lo sciamano e l’aquila ed una grande attenzione è stata messa per la parte luminaria ed estetica curata sin nei dettagli.

4- Sicilia Bedda orgogliosi di essere siciliani realizzato da FLY DANCE con i simboli della nostra terra e bellissime coreografie e vestiti scelti con cura e attenzione.

5- Alla corte di Tizio e Pupizia realizzato da Domi Pro Dance. Un viaggio indietro nel tempo alla corte medievale allietata da giullari in un luogo con mura smerlate, torri svettanti e stendardi colorati,

6- La vita risplende realizzato dal gruppo dei giovani della parrocchia Santa Domenica di Protonotaro in Castroreale con il parroco don Vincenzo Otera con il messaggio che “Dio fa risplendere la vita, ci permette di passare dal deserto di pietre alla luce”.

7- “…e gioia sia!” realizzato dal Gruppo giovani “quelli di sempre” dell’oratorio Giovanni Paolo II di Portosalvo. Sul carro 4 clown simbolo di gioia. Come cita Charlie Chaplin: “un giorno senza sorriso è un giorno perso”.

8- La Bella e la Bestia realizzato dal gruppo di giovani I due mulini & co. il carro è diviso in 4 scene 2 elevazioni e 17 movimenti