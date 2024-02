La barcellonese Clio Sottile si laurea campionessa italiana Cadetti. La Tiger’s Den conquista altre due medaglie di bronzo

La Tiger’s Den Barcellona conquista tre splendide medaglie ai Campionati Italiani di Taekwondo per Cadetti cinture nere che si sono svolti domenica 11 febbraio.

Al Pala Ruffini di Torino ragazzi del Team, guidato dai fratelli Giuseppe e Fabio Sottile, assistiti nell’occasione dal preparatore atletico e mental coach Antonio Perdichizzi, si impongono con un oro e due bronzi, che consentono alla storica società barcellonese di piazzarsi tra le prime posizioni in campo nazionale.

A conquistare la medaglia d’oro Clio Sottile, studentessa dell’Istituto comprensivo D’Alconters, che, nella categoria 55 kg, bissa il risultato ottenuto la settimana prima in Austria, battendo con netto distacco le avversarie incontrate sul suo cammino e confermando il suo straordinario stato di forma e l’indiscussa leadership nella sua categoria, anche in vista dei prossimi campionati europei.

Si aggiudicano la medaglia di bronzo, i giovanissimi Elena Fazio, che, dopo la strepitosa prestazione dell’Austrian Open, dove ha conquistato l’oro, nella categoria 44 kg, si è arresa di misura alla già campionessa italiana Nancy Masala, e Nino Perroni che, nella categoria 33 kg, dopo aver superato il primo avversario, ha ceduto, al termine di un combattimento tiratissimo, contro il fortissimo atleta pugliese della Martial Mesagne, pagando le non perfette condizioni di forma dell’ultimo mese a causa dei malanni di stagione.

Buona nel complesso la prestazione dell’esordiente Antonino Maggio, al suo primo campionato italiano.

Questo il commento del presidente Carmelo Monforte: “Eravamo convinti che avremmo fatto un ottimo risultato portando a casa tre o quattro medaglie con i nostri quattro atleti, e i fatti ci hanno dato ragione. Non manco mai di assistere ad ogni allenamento e vedo con i miei occhi l’impegno, il sacrificio e la costante crescita di questi ragazzi. Il nostro staff tecnico si è rafforzato con l’arrivo di Fabio Sottile, già tecnico delle Fiamme Oro e con l’avvio della collaborazione con il bravissimo preparatore atletico Antonio Perdichizzi, e presto ci saranno altri importanti innesti nel settore giovanile. Facciamo di tutto per dare ai ragazzi il massimo delle possibilità. Avevo scommesso con Clio che se avesse vinto l’oro mi sarei rapato a zero. Ora mi toccherà mantenere l’impegno!”