24liveSchool, “Wonder: White Bird” un film per conoscere il valore della gentilezza

Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto L. Capuana si sono recati al Cinema Corallo per assistere alla proiezione del film “Wonder: White Bird”, ispirato all’omonimo libro di R. J. Palacio.

La visione del film è stata un’occasione di riflessione per commemorare la Giornata della Memoria, che si celebra il 27 gennaio di ogni anno, per ricordare le vittime dell’Olocausto. Questo film diretto dal regista Marc Foster affronta come tematica l’antisemitismo della Germania nazista ma lo fa in modo inedito e coinvolgente perché al centro della storia troviamo i buoni sentimenti e i valori universali, quali l’amicizia, la gentilezza, il coraggio. Wonder: White Bird richiama il film di successo Wonder. Il legame tra i due film è l’adolescente Julien, il bullo che aveva preso di mira il piccolo Auggie per la sua disabilità e per questo era stato espulso dalla scuola. In questa nuova pellicola Julien si è trasferito nella Grande Mela.

Qui viene a fargli visita la nonna Sara, un’artista di grande fama, la quale sceglie di raccontare il proprio passato col fine di far capire al nipote l’importanza dell’essere buoni e gentili, soprattutto verso coloro che stanno subendo ingiustizie.

Attraverso un flashback il racconto si sposta così nella Francia occupata dai tedeschi al tempo della seconda guerra mondiale. La nonna Sara racconta al giovane nipote Julien della sua adolescenza vissuta nel periodo dell’occupazione nazista e di come lei si sia salvata dalle persecuzioni dei tedeschi grazie al giovane compagno Julien, un ragazzino che veniva da tutti deriso a causa della sua malattia che lo rendeva zoppo. Sara stessa inizialmente vedeva nel compagno di classe una persona lontana da lei, tanto da chiamarlo con il suo soprannome, datogli per il suo handicap e non con il suo effettivo reale nome; ma lui incurante di questo, la salva dai tedeschi nascondendola nel suo fienile. Qui i due ragazzi trascorrono tutto il loro tempo riuscendo a trovare la bellezza in un mondo di loro creazione e finiscono per innamorarsi. Purtroppo la loro felicità dura poco, perché Vincent, un loro compagno di classe divenuto nazista, fa catturare Julien dai tedeschi mentre stava andando a scuola e dopo aver scoperto il nascondiglio di Sara prova ad ucciderla ma viene fermato dal provvidenziale arrivo di alcuni lupi che lo attaccano uccidendolo. Purtroppo il giovane Julien viene ucciso dai tedeschi in un bosco insieme ad altri prigionieri. Sara è addolorata dalla sua scomparsa ma comunque riesce a sopravvivere alla guerra grazie all’aiuto dei genitori di Julien e, ritrovato il padre, riprende la sua vita senza il suo primo grande amore.

Questo film quindi non solo rievoca i fatti storici permettendo un momento di riflessione sul passato ma lo fa usando nuovi linguaggi per coinvolgere ragazze e ragazzi attorno ai temi dell’Olocausto, delle deportazioni, delle discriminazioni e della diversità che hanno segnato quel periodo storico e che ancora oggi devono essere ricordati, elaborati e discussi per affrontare con maggiore consapevolezza le insidie del presente. Inoltre insegna l’importanza del coraggio e della gentilezza che deve essere alla base dell’agire di ognuno per rendere il mondo un posto migliore dove vivere.

Giulia Mazzeo 3^ C

Scuola Secondaria di I grado “G. Verga”