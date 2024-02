Merì, accoltellato un 21enne durante il Carnevale alla fine della sfilata in piazza Municipio

Una lite tra giovani è culminata nell’accoltellamento di un 21enne, colpito di striscio da un fendente e trasportato all’ospedale di Milazzo, per le lievi ferite riportate.

La rissa, scoppiata quasi alla fine della sfilata di Carnevale, è stata sedata dai Carabinieri presenti sul posto, che hanno disposto la chiusura anticipata dell’evento, a cui partecipavano anche alcuni dei carri allegorici provenienti da Barcellona. E’ stato annullato lo spettacolo con la band di Luciano Fraita e la maccheronata programmata per la serata.

Non si conoscono i dettagli della dinamica del ferimento e della rissa, che sarebbero stati innescati da futili motivi. Sono in corso accertamenti per identificare i partecipanti alla rissa ed il responsabile dell’accoltellamento.