Il Carnevale Barcellonese è stato un successo, domani si replica nel quartiere Sant’Antonino

La voglia di vivere la città nel giorno dedicato alla sfilata del Carnevale ha avuto la meglio sul timore della pioggia, annunciata dalle previsioni meteo.

I barcellonesi sono scesi in piazza, anche se con qualche ora di ritardo rispetto al programma iniziale, per ammirare l’ottimo lavoro di coloro che in questi mesi hanno curato l’allestimento dei carri allegorici. La via Roma si è animata di gente che aveva voglia di condividere un momento di spensieratezza tra i tanti problemi riservati dalla quotidianità. La perseveranza dell’assessore ai Grandi Eventi Angelita Pino è stata premiata dalle presenze di pubblico e dalla qualità dei carri che hanno sfilato per le vie del centro. Un colpo d’occhio ripreso dalle immagini del drone che vi abbiamo proposto, ma anche dal livello molto alto di alcuni carri, che non hanno nulla da invidiare alle parate carnascialesche ben più note di quelle di Barcellona.

Anche i piccoli inconvenienti, come il ritardo di uno dei carri per un problema tecnico o l’organizzazione del passaggio da piazza Duomo, sono stati superati brillantemente, per regalare ai presenti uno spettacolo che alla vigilia non era così scontato. La sfilata si è fermata nell’area del parco Magg. La Rosa per il ritardo accumulato all’inizio, che non ha consentito di raggiungere l’arrivo programmato davanti al monumento ai Caduti. Domani si replica per le vie del quartiere di Sant’Antonino, con lo stesso presupposto di poter dare un momento di gioia a tutta la comunità.

“La sfilata dei carri allegorici di Carnevale di ieri a Barcellona Pozzo di Gotto – afferma in una nota il sindaco Pinuccio Calabrò – è stata un grandissimo successo e come amministrazione siamo orgogliosi di una manifestazione che ha visto migliaia di persone provenienti anche dai comuni vicini”.

“Nonostante le previsioni meteo non confortanti – aggiunge l’assessore ai Grandi eventi Angelita Pino – abbiamo avuto il coraggio insieme con i carristi che hanno preso la decisione definitiva di non annullare la sfilata ed i fatti ci hanno dato ragione. E’ stata una manifestazione memorabile, una grande festa ed il giudizio sull’alta qualità dei carri è stato unanime. Il ringraziamento mio e dell’amministrazione comunale va innanzi tutto alle associazioni, alle parrocchie ed ai privati che con grande impegno sin dalla fine della scorsa estate hanno realizzato carri veramente bellissimi. Grazie anche all’assessorato regionale a Turismo Sport e Spettacolo nella persona di Elvira Amata che con il finanziamento destinato alla promozione di Barcellona Pozzo di Gotto ci ha consentito di poter dare un piccolo contributo a chi ogni anno fa enormi sforzi per una sfilata che è stata magnifica e ha lasciato tutti ammirati. Il mio personale ringraziamento va poi all’ufficio turismo nella persona di Salvatore Longo, all’ingegner Nunzio Santoro dirigente dell’ufficio tecnico ed alla dottoressa Antonella Truglio dell’ufficio ragioneria”.

Il sindaco e la giunta Calabrò, nella nota, hanno ringraziato le forze dell’ordine ed i volontari della Croce rossa, della Protezione civile e dell’associazione Raguel sicurezza giovanile, che hanno fatto sì che l’evento si svolgesse nel migliore dei modi in un clima di allegria, divertimento e sicurezza. Un grazie particolare dall’assessore alla Polizia Municipale Viviana Dottore è andato al comando della polizia municipale ed ai vigili che si sono spesi per la massima sicurezza della sfilata.