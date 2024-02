Leo Club e Rotaract di Barcellona insieme in un’iniziativa benefica per riqualificare aree e beni della città del Longano

Si è rivelato ancora una volta un binomio vincente quello tra Leo Club Barcellona Pozzo di Gotto e Rotaract Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno voluto organizzare nella serata di Venerdì 9 Febbraio un’evento benefico finalizzato alla raccolta di fondi destinati alla riqualificazione di aree e beni a servizio del territorio del comune del Longano sul quale questo due organizzazioni agiscono e promuovono le loro opere.

Presso un noto locale di Terme Vigliatore (ME) i componenti dei due club insieme ai numerosi amici aggregatisi per l’evento si sono sfidati a colpi di cultura, cimentandosi nel famosissimo gioco Dr Why sapientemente condotto da Tino La Guidara.

Le squadre dopo la prima manche eliminatoria sono state divise in due raggruppamenti dei quali i primi classificati hanno vinto dei biglietti omaggio per il cinema. Ancora una volta una grande testimonianza di quanto sia importante impegnarsi e mettersi a disposizione per il bene comune