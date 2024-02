Il Barcellona Basket domani al Palalberti con il Cus Catania per spazzare la seria negativa in vista della seconda fase ad orologio

Il Barcellona Basket torna in campo domani al PalAlberti per affrontare il Cus Catania, nell’ultima partita casalinga della fase regolare del campionato di serie B interregionale. La palla a due è stata rinviata di mezz’ora alle 18:30 per la coincidenza della sfilata del Carnevale barcellonese, che partirà dalla piazza Falcone Borsellino, antistante il palazzetto dello sport.













I giallorossi sono reduci da quattro sconfitte consecutive e contro la formazione catanese punteranno alla vittoria prima dell’ultima trasferta sul campo della capolista Orlandina. La classifica per Barcellona è ormai delineata con un confronto a due con gli Svincolati Milazzo per definire il settimo o l’ottavo posto. Con cugini mamertini la differenza canestri nello scontro diretto è a favore di Barcellona, ma il calendario è più impegnativo per la squadra di Pippo Biondo, considerato che Milazzo domani affronta in casa Piazza Armerina e nell’ultima giornata sarà ospite del Cus Catania.

Il regolamento della seconda fase

A due giornate dalla fine della fase regolare riteniamo utile ricordare la formula del campionato di serie B interregionale, ricordando che comunque le prime otto in classifica hanno già conquistato la conferma nella categoria anche per la prossima stagione.

Al termine della regular season, si formeranno tre Poule da 8 squadre che metterà a confronto le squadre della due Division del sud Italia. Nel Play-In Gold accederanno le squadre dal 1° al 4° posto delle due Division, nel Play-In Silver le classificate dal 5° all’8° posto e nel Play-Out le classificate dal 9° al 12° posto. Ogni squadra disputerà altre 8 partite (gare di andata e ritorno contro le 4 squadre dell’altra Division girone G), conservando i punti ottenuti negli scontri diretti con le altre squadre della propria Division. Al termine della fase orologio le prime 6 classificate del Play-In Gold e le prime 2 classificate del Play-In Silver accederanno ai playoff (tutte le serie al meglio delle 3 gare) per giocarsi la promozione in Serie B Nazionale prevista. La perdente la finale dei playoff effettuerà una serie al meglio delle 3 partite contro la perdente la finale di un’altra Conference Sud: la vincente verrà promossa in Serie B Nazionale. Saranno quindi in totale tre le promozioni nelle Conference meridionale. Lo stesso regolamento vale anche per la fase ad orologio dei Play-out, che decreterà la retrocessione diretta delle ultime 2 classificate in Serie C Unica. La terzultima invece effettuerà uno spareggio contro la terz’ultima di una altra Conference.

Barcellona sarà quindi inserito nel Play-in Silver, con Piazza Armerina, Basket School e Milazzo e porterà nella seconda fase i quattro punti conquistati con le vittorie nel girone d’andata contro Messina e Milazzo. Orlandina, Ragusa, Viola Rc e Sala Consolina saranno impegnate nel Play-in Gold. Nel girone G la classifica non è ancora delineata a due giornate dalla fine. La capolista Molfetta e l’Angri sono già certi di partecipare al Play-in Gold, con Monopoli, Scandone, Salerno e Corato in corsa per gli altri due posti disponibili. Due di queste ultime formazioni parteciperanno ai Play-in Silver, insieme a Lucera ed una tra Marigliano e Benevento.

Dinamo Basket Brindisi, Bari e Mola sono già certi della loro partecipazione ai playout.

