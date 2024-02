Piraino, arrestato un 43enne condannato a 2 anni e mezzo per maltrattamenti contro i familiari

I Carabinieri della Stazione di Piraino, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, hanno arrestato un 43enne, condannato a 2 anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti contro familiari o conviventi aggravato, commesso fino al maggio del 2018, nei confronti dell’allora moglie convivente e dei due figli che, all’epoca dei fatti, erano entrambi minorenni.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura pattese, diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, alla conclusione del procedimento penale, con sentenza passata in giudicato. Le indagini condotte dalla Stazione Carabinieri di Gioiosa Marea hanno consentirono di documentare le reiterate condotte antigiuridiche dell’uomo, poste in essere nei confronti dei propri familiari, all’epoca conviventi, fino al maggio del 2018.

I militari della Stazione Carabinieri di Piraino, ricevuto l’ordine per la carcerazione, hanno rintracciato l’uomo presso la propria abitazione, arrestandolo in esecuzione del provvedimento restrittivo. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.