L’on. Galluzzo ai nuovi vertici del’ASP Messina: “E’ importante conoscere sul campo le criticità dei diversi presidi della provincia”

Il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, l’on. Pino Galluzzo, componente della Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari all’Assemblea Regionale Siciliana, ha augurato buon lavoro ai nuovi direttori generale messinesi.

“Mi rivolgo in particolare modo a quello dell’ASP – afferma il deputato – perché dovrà affrontare le problematiche più gravi che mettono in ginocchio il territorio della nostra provincia. Mi rassicurano le dichiarazioni di andare a conoscere personalmente gli ospedali di provincia cominciando un programma sui presidi dove reparti importanti sono stati chiusi per carenza di medici e dove i bandi di qualsivoglia natura sono andati deserti“.

“Partire con un programma di visite – prosegue l’onorevole Galluzzo – e sopralluoghi nei presidi ospedalieri di maggiore criticità e marginalità, quali ad esempio il Cutroni Zodda di Barcellona, è molto importante. Auguro al neo direttore dell’ASP di Messina Giuseppe Cuccì, così come agli altri direttori generali, di riuscire a superare tutte quelle difficoltà ed emergenze che ad oggi ricadono prettamente sulle spalle e sulla salute dei cittadini“.