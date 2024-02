Barcellona, ultimi adempimenti alla Regione per l’approvazione del Piano di utilizzo del demanio marittimo

Si avvia alla conclusione l’iter di approvazione del PUDM, Piano di utilizzo del demanio marittimo di Barcellona Pozzo di Gotto, necessario per regolamentare lo sfruttamento della costa nel tratto tra le foci dei torrenti Mela e Patrì.

L’attività coordinata dall’assessore all’Urbanistica Salvatore Coppolino e dagli uffici tecnici del Comune ha consentito di completare la fase istruttoria sulle osservazioni presentate dai cittadini dopo la pubblicazione del piano, approvato nel 2021 dal consiglio comunale.

Nei tre mesi successivi, sono state trasmesse al Palazzo Municipale ben 74 osservazioni alla prima stesura del Piano, che il 5 gennaio del 2022 gli uffici municipali hanno trasmesso al progettista per le necessarie valutazioni. Tutte le osservazioni pervenute sono state verificate ed esaminate dal progettista che le ha ritrasmesse all’ufficio per un’ulteriore valutazione insieme al tecnico comunale incaricato della procedura.

Solo a conclusione di questo complesso lavoro che ha tenuto in considerazione le segnalazioni alla stesura preliminare del PUDM, il 24 ottobre del 2023, l’architetto Giovanni Cattafi ha inoltrato al protocollo generale del Comune la revisione del piano con le modifiche apportate. “L’azione di valutazione – chiarisce l’assessore all’Urbanistica Salvatore Coppolino – si è resa necessaria per dare spazio alle istanze dei portatori di interesse e dei barcellonesi in scelte di grande importanza per lo sviluppo del territorio”.

Conclusa questa fase il passaggio successivo è stata l’assegnazione, da parte del dirigente del IV settore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ingegner Nunzio Santoro all’architetto Cattafi dell’incarico per il procedimento di VAS, con il provvedimento del 21 novembre del 2023, per curare curare tutti gli adempimenti previsti al fine di ottenere l’approvazione della valutazione ambientale strategica.

A fine gennaio 2024 l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha comunicato la liquidazione dell’anticipo del contributo per la redazione del PUDM ed il progettista ha quindi trasmesso al Comune il Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.

“Siamo soddisfatti – ha dichiarato l’assessore Coppolino – per un iter che è stato seguito con grande attenzione e completezza. L’azione di valutazione delle osservazioni dei barcellonesi ha richiesto impegno e tempo necessario per recepire eventuali cambiamenti e integrazioni. Adesso il PUDM seguirà la verifica di Valutazione ambientale strategica e a conclusione di tutta la procedura l’ultima parola spetterà al Consiglio comunale. Ringrazio gli uffici che, nonostante le carenze d’organico hanno seguito tutto l’iter, e il dirigente Nunzio Santoro”.