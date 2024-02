Incidente sul lavoro sul torrente Mazzarrà, muore folgorato un operaio in un cantiere per la realizzazione di una serra

Un operaio 40enne di origine rumena ha perso la vita stamattina all’interno di un cantiere a ridosso del greto del torrente Mazzarrà.

L’uomo era impegnato con alcuni colleghi nella realizzazione della struttura portante in tubi d’acciaio di una serra, in un’area di proprietà di un vivaio, in contrada Sena, nel territorio di Rodì Milici. Durante le fasi di saldatura è rimasto folgorato da una potente scarica elettrica, che non gli ha lasciato scampo. Gli operatori del 118 al loro arrivo hanno potuto solo constatare il decesso.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sul lavoro sono condotte dai carabinieri della stazione di Terme Vigliatore, per individuare eventuali responsabilità di terzi. L’operaio era messo in regola dall’impresa che stava eseguendo i lavori ed era molto conosciuto nelle comunità di Terme Vigliatore e di Mazzarrà Sant’Andrea, dove viveva con la famiglia.