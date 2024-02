Un Barcellona Basket ingenuo nel finale butta via la vittoria sul campo del Piazza Armerina (74-72)

Arriva la quarta sconfitta consecutiva per il Barcellona Basket, che sul parquet di Piazza Armerina domina l’incontro fino ad un minuto dalla fine del tempo regolamentare e poi butta via la vittoria nel supplementare.













La squadra di coach Pippo Biondo ha giocato una gara intensa soprattutto nei primi due tempi, raggiungendo un vantaggio di oltre 10 punti, ma ha subito il ritorno dei padroni di casa nel terzo periodo, senza riuscire a gestire i 4 punti di vantaggio nell’ultimo minuto di gara, penalizzata ancora da una scarsa percentuale dai tiri liberi. Sul 67-67 si è andati al supplementare ed i giallorossi fanno ancora harakiri negli istanti finali, con un fallo in area colorata su 72-72 ad un solo secondo dalla sirena, che ha consentito ai padroni di casa di realizzare i due tiri liberi che hanno fissato il punteggio sul 74-72.

I numeri della gara confermano la cronica difficoltà dei barcellonesi dalla lunetta (59% con un 16 su 27 contro l’89% degli avversari con un 17 su 19) e la mancanza di malizia di tanti giovani che anche in questa circostanza ha penalizzato la formazione giallorossa, con un’altra sconfitta che si poteva evitare.

Detto questo, la nota positiva è comunque la reazione della squadra dopo una settimana difficile, con una prestazione importante anche a Piazza Armerina, che conferma il valore del roster messo insieme dalla società. I peccati di gioventù dovranno diventare tesoro per il futuro del progetto della Barcellona Basket, che ha raggiunto l’obiettivo stagionale della salvezza, riaccendendo l’entusiasmo della piazza. La serie di sconfitte non deve cambiare la prospettiva, ma compattare l’ambiente per le ultime due gare della stagione contro Cus Catania in casa ed Orlandina fuori casa, prima di disputare il playoff da 7° o 8° contro una corazzata del girone pugliese, con la serenità di chi non ha nulla da perdere.

Fortitudo Messina Ssd Orlandina Basket A R.L. 47 98 Cus Dil. Catania Basket 2003 Pallacanestro Sala Consilina S 81 96 Basket School Messina A.Dil. Svincolati A.S.D. 86 71 Virtus Kleb Ragusa S.S.D. A R. Asd Castanea Basket 2010 60 71 Siaz Basket Piazza Armerina Next Casa Barcellona 74 72 Bim Bum Basket Rende Myenergy Reggio Calabria 72 79