Taekwondo, le barcellonesi Clio Sottile ed Elena Fazio conquistano l’oro all’Austrian Open

Due tredicenni barcellonesi Clio Sottile ed Elena Fazio della A.S.D. Tiger’s Den Barcellona dei Maestri Giuseppe e Fabio Sottile hanno conquistato altrettante medaglie d’oro al torneo internazionale Austrian Open. La competizione internazionale si è svolta nell’ultimo fine settimana all’Olypihalle di Innsbruck ed ha visto la partecipazione di oltre 1200 atleti provenienti da 45 nazioni.

Dopo la convocazione in azzurro ai mondiali di Sarajevo e agli Europei di Belgrado, Clio Sottile ha conquistato il gradino più alto del podio della categoria cadette 55 kg, in uno dei più prestigiosi Open internazionali dell’anno, superando le tre avversarie che ha incontrato sul suo cammino. Hanno dovuto cedere il passo alla talentuosa atleta barcellonese prima un ragazza serba, poi una svizzera, ed in finale la bravissima ed esperta tedesca Laura Rucinski, superate tutte con il risultato di due a zero, dimostrando una schiacciante superiorità.

L’altro oro arriva da Elena Fazio che, nella categoria cadette 44 kg, fa fuori ben 4 avversarie, con una prestazione davvero strepitosa, eliminando in semifinale la fortissima nazionale irlandese Monika Ileva, ed a seguire, in finale la temibilissima atleta bulgara Maya Simenova.

Grazie alle due medaglie d’oro, la Tiger’s Den Barcellona ha conquista anche il primo posto nella classifica per club nei cadetti femminili ed il secondo posto nella classifica generale della categoria cadetti.

Nella categoria juniores, è stata buona nel complesso la prestazione di Greta D’Amico che, nella categoria 55 kg, dopo aver superato il primo incontro, si è arresa di misura ai quarti di finale con qualche rimpianto, mentre escono al primo turno Massimo Magazù nella 68 kg e Joseph Barresi nella 63 kg, che hanno pagato il fatto di non essere rientrati nella loro categoria.

In attesa del recupero del nazionale azzurro Peppe Foti, infortunatosi nel novembre scorso, nei senior si è registrata la prestazione alquanto sottotono della vice campionessa italiana Nouhaila Ammour e del veterano Michele Fugazzotto. Coriacea e appassionante invece la prestazione di Alex Cassata che, nonostante in una categoria troppo pesante per lui, è riuscito fino all’ultimo a tenere testa al bravissimo (ed altissimo) nazionale irlandese, sfiorando persino il KO.

“Vincere due medaglie d’oro in un torneo così prestigioso come l’Austrian Open – affermano entusiasti i maestri Giuseppe e Fabio Sottile – dove ogni anno sono presenti molti tra gli atleti più forti al mondo con le loro nazionali è davvero un risultato che ci riempie di orgoglio. Clio ed Elena sono due giovanissime promesse del taekwondo italiano che – ne siamo certi – arriveranno molto in alto, perché hanno passione ed entusiasmo. Elementi fondamentali per riuscire in qualsiasi sport. Noi dirigenti, insieme ai genitori, facciamo immani sacrifici per dare a questi ragazzi una possibilità anche dalla lontana e svantaggiata Sicilia, dove spostarsi è difficile e molto costoso. I nostri successi valgono il doppio!”