I Cadetti e le Cadette del Judo Club Pirri conquistano la fase finale del campionato italiano

Il palazzetto dello sport di Montelepre, in provincia di Palermo, ha ospitato oltre 200 Judoka, provenienti da tutta la Sicilia, impegnati nella qualificazioni alla fase finale campionato italiano A 2 in 4.

Otto giovani talenti della squadra barcellonese dello Judo Club Pirri hanno brillato sul tatami, dimostrando una notevole crescita tecnica e mentale. Il loro impegno costante e la dedizione agli allenamenti hanno reso possibile la qualificazione alla fase nazionale nella categoria Cadetti ed Esordienti A, con la soddisfazione del maestro Giuseppe Pirri.

“È stato davvero emozionante – sottolinea Pirri – vedere i nostri cadetti competere con tale determinazione e abilità. Si sono allenati duramente per raggiungere questo obiettivo e la qualificazione per la fase finale è il frutto del loro impegno costante”.

Gli otto atleti che si sono distinti sono: Carla Calabrò (1^ classificata Cat. 63kg), Sophia Muscolino (1^ Classificata cat. 44kg), Santi Catanesi (1^ Classificato Cat. + 81kg), Anthony Buemi 3° Classificato, Gabriele Miceli 5* Classificato nella cat 60kg al suo primo anno nella categoria superiore, Gabriele Alosi 5* Classificato 66kg, il giovane Judoka Cristiano Mostaccio 7° Classificato e Giuseppe Cingolani 7° Classificato nella cat 73kg, questi ultimi alla sua prima esperienza tra gli agonisti. Dal primo all’ultimo incontro, hanno dimostrato di possedere le qualità necessarie per competere al massimo livello.

Il Judo Club PIRRI con questi risultati straordinari, conquista il primo posto nella categoria cadetti maschili e il terzo posto tra le cadette femminili.

Da segnalare nella Prima tappa del Sicily cup 2024 per gli esordienti A con Gabriel Valenti 1° classificato nella cat 36kg, Filippo Muscolino 3° classificato nella cat 36kg, Alessandro Barresi 1° Classificato nella cat 45kg, Mattia Esposito 5° Classificato nella Cat 55kg, mentre tra le ragazze va segnalato il 1° posto per Federica Burderi nella cat 63kg ed il 2° posto per la judoka Giada Coria nella Cat 40kg.