La Nuova Igea Virtus in campo con la Gioiese per non fermare la rincorsa verso la salvezza

La Nuova Igea Virtus è attesa oggi da una gara insidiosa contro una Gioiese rinnovata in campo e a livello societario e per il giallorossi si tratta di un’altra finale da vincere per avvicinare l’obiettivo della salvezza.

La squadra del tecnico Francesco Di Gaetano dovrà affrontare la trasferta calabrese con lo stesso spirito messo in campo nella ultime tre giornate, per non cade nella rete della Gioiese, che dopo aver giocato per mesi con una formazione non all’altezza della serie D, da oggi schiera una squadra completamente rinnovata e quindi imprevedibile per i giallorossi. Biondo e compagni dovranno quindi tirare fuori un’altra prestazione convincente per non perdere l’occasione di allontanare la zona playout prima della sosta imposta dal calendario per il torneo di Viareggio, a cui parteciperà una rappresentativa della serie D.

Alla vigilia, il portiere Agustin Staropoli ha proprio confermato la consapevolezza del gruppo di mantenere la compattezza dimostrata in queste ultime giornate, provando a ripetere le prestazioni già vista contro il Siracusa, nel secondo tempo di Portici e contro il Licata.

La gara sarà disputata sul neutro di Rizziconi ed a porte chiuse, ma la Gioiese ha trovato l’accordo per consentire la diretta televisiva del match all’emittente radiofonica Dimensione Radio.

Ecco il programma della giornata e la classifica che sarà aggiornata in tempo reale durante le partite di oggi pomeriggio.