Barcellona, al teatro Vittorio Currò in scena oggi “Rosso e Blu” dell’ass. “Tanti Amici”

Il teatro Vittorio Currò dell’oratorio salesiano di Barcellona ospita stasera alle 18 la commedia “Rosso e Blu” prodotta dall’associazione teatrale “Tanti Amici”. Sul palco ci saranno l’attore e regista Giuseppe Pollicina e le attrici Tania Alioto e Emanuela Mendolia e l’attore Nino Pollicina.
“𝗗𝘂𝗲 𝘀𝗼𝗿𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗼𝗱𝗱𝗶𝘀𝗳𝗮𝘁𝘁𝗲 𝗰𝗶𝗮𝘀𝗰𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮 – racconta Giuseppe Pollicina per presentare lo spettacolo – 𝘀𝗶 𝘀𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗶 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶 𝗲 𝗳𝗲𝗿𝗼𝗰𝗶, 𝘁𝗿𝗮 𝘀𝗮𝗿𝗰𝗮𝘀𝗺𝗼 𝗲 𝗶𝗿𝗼𝗻𝗶𝗮; 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗲𝘁𝗮̀ 𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗹𝗲 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝘃𝗶𝘁𝗲. 𝗨𝗻 “𝗱𝗼𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲” 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗶𝗿𝗻𝗲 𝗶 𝘁𝗼𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘀𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗯𝗿𝗮. 𝗨𝗻𝗮 𝗺𝗮𝘁𝗶𝘁𝗮 𝗿𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗲 𝗯𝗹𝘂 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮 𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶, 𝗺𝗮 𝗮𝗱𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗹𝗶 “𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗴𝗴𝗲”, 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗼̀: 𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗲, 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗴𝗴𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗲, 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗲 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼. 𝗢𝗴𝗻𝗶 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗼𝗹𝗮 𝗳𝗿𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗲̀ 𝗽𝗲𝘀𝗮𝘁𝗮, 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮, 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗯𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗶𝗿𝗴𝗼𝗹𝗮. 𝗔𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗳𝗲𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗼 𝘀𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗱𝗮 𝘂𝗼𝗺𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗲, 𝗲𝗱 𝗮𝗹𝗹𝗼𝗿𝗮 𝗲̀ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗺𝗶 𝗵𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗶𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗳𝘂𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗮 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗹’𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮. 𝗗𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗹𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝘂𝗼𝗹𝗶 𝗺𝗮𝘀𝗰𝗵𝗶𝗹𝗶, 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗲𝗱 𝗶𝗿𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗽𝗶𝗰𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗺𝗮𝘀𝗰𝗵𝗶𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝘁𝗮̀ 𝗰𝗵𝗲, 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗹’𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮, 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗶 𝘀𝗶 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗮. 𝗜𝗻𝘀𝗼𝗺𝗺𝗮 “𝗥𝗼𝘀𝘀𝗼 𝗲 𝗕𝗹𝘂” 𝗲̀ 𝘂𝗻 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝘁𝗶 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲 𝗮 𝗳𝗮𝗿𝘁𝗶 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗲 𝗮𝗱 𝘂𝘀𝗰𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲𝗻𝗱𝗼𝘁𝗶: “𝗠𝗮 𝗶𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗹𝗼𝗿𝗼, 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗮𝘃𝗿𝗲𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼?”