Barcellona, presentato il Carnevale 2024: ospiti il cabarettista Cacioppo, l’influencer Alessia Spidalieri e gli Atmosfera Blu

L’amministrazione comunale di Barcellona ha presentato stamattina il programma del Carnevale 2024, che prende il via da domani, con l’animazione in piazza per i più piccoli, e che si concluderà martedì 13 febbraio con la premiazione dei carristi in piazza Convento a Sant’Antonino e con l’esibizione degli Atmosfera Blu.

L’assessore ai grandi eventi, Angelita Pino, ha descritto di diversi appuntamenti in programma, sottolineando l’impegno delle associazione che hanno allestito gli otto carri allegorici che parteciperanno alle due sfilate, domenica 11 febbraio per le vie del centro e martedì 13 febbraio nel quartiere Sant’Antonino. La novità di quest’anno è il concerto di venerdì 9 febbraio, con il coinvolgimento di band ed artisti barcellonesi, in un momento di promozione di tante realtà musicali della città. Non mancherà l’intrattenimento dedicato ai bambini, ma anche iniziative che coinvolgeranno il mondo della cultura e dell’arte, come previsto nel cartellone che di seguito pubblichiamo.

I momenti più attesi sono quelli delle sfilate, che saranno concluse da altrettanti spettacoli, tra musica, intrattenimento e cabaret.

Il corteo carnascialesco di domenica si radunerà in piazza Falcone Borsellino, davanti alla sede del Tribunale, per poi percorrere tutta la via Roma, passando davanti alla Basilica, per l’impossibilità di alcuni carri di effettuare il giro attorno alla piazza Duomo. Dalla zona della vecchia stazione, i carri percorreranno la copertura del torrente Longano fino alla piazza Santalco, davanti al monumento ai Caduti dopo sarà allestito un palco per ospitare l’esibizione del cabarettista Cacioppo, già noto per le sue partecipazioni a Zelig e Colorado, introdotto dalla influecer e madrina dell’evento Alessia Spidalieri.

Martedì 13 febbraio i carri allegorici percorreranno le vie del quartiere di Sant’Antonino, partendo dalla zona dell’Aia Scarpari, con il consueto circuito di piazza Convento, via Vespri, via San Francesco di Paolo ed ancora via Aia Scarpaci, da effettuare due volte. Alle 21 il Carnevale Barcellonese 2024 si chiuderà con la premiazione dei partecipanti alla sfilata e con la coinvolgete esibizione del gruppo barcellonese degli Atmosfera Blu.