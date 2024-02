Barcellona, i Vigili del Fuoco domano un incendio in un abitazione di contrada Cavaliere

I Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo sono intervenuti ieri sera a Barcellona Pozzo di Gotto, con autopompa serbatoio (APS), pick-up e modulo antincendio, per estinguere un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento al primo piano di un’abitazione sita in via Caduti di Nassiriya, in contrada Cavaliere.

A supporto della squadra di Milazzo sono state inviate dalla sede centrale un’autobotte pompa (ABP) e l’autoscala (AS).

All’arrivo sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco hanno fatto evacuare l’edificio ed in particolare una signora anziana al terzo piano che non si era accorta di nulla. La cause sono in fase di accertamento.

Dopo le operazioni di minuto spegnimento, smassamento, bonifica e messa in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede. Sul posto i carabinieri per le attività di competenza.