Il Barcellona Basket prova a dare lo scossa alla squadra: rescisso l’accordo con Luka Lalic

Il Barcellona Basket dopo le due ultime sconfitte nel campionato di serie B interregionale, ha provare a dare uno scossa ad una squadra che sembra aver smarrito la compattezza e le mentalità che l’ha portata a vincere contro corazzate come Orlandina e Viola Reggio Calabria.













A fare le spese di questo confronto interno alle diverse componenti della società giallorossa è stato il giocatore Luka Lalic, con decisione di arrivare alla rescissione consensuale del suo contratto.

“Ringraziamo Luka – afferma il dirigente Renzo Crisafulli – per quanto fatto in questi cinque mesi a Barcellona. Se ad oggi la squadra si trova tra le prime otto e tra qualche settimana si giocherà l’ingresso nei play-off il merito è anche suo. Purtroppo nello sport così come nella vita ci sono dei momenti in cui serve fare delle scelte mettendo da parte il cuore e i sentimenti. Serviva dare una scossa a una squadra che nelle ultime due partite si è smarrita mentalmente. Lo abbiamo fatto insieme allo staff tecnico e ci assumiamo tutte le responsabilità così come abbiamo sempre fatto in questi anni. Ci aspettiamo sin da domenica sul campo di Piazza Armerina una risposta positiva da parte del gruppo”.