Il giovane Simone Torre dell’Academy convocato dalla Nazionale Dilettanti Under 15

Il giovane talento dell’Academy Barcellona, Simone Torre, è stato convocato dall’allenatore della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15, Fabian Valtolina.

Il ragazzo dovrà partecipare al Raduno Territoriale dell’Area Sud, in programma a Catanzaro il prossimo 6 febbraio presso il Centro di Formazione Federale.

Per Simone e per i tecnici della società barcellonese impegnate nell’attività giovanile si tratta di una grande soddisfazione, che il ragazzo potrà sfruttare per mostrare le sue qualità anche in maglia azzurra di categoria.