I consiglieri di Città Aperta chiedono il ritiro del regolamento sul mercato ortofrutticolo: “Non garantirebbe la sua regolare attività”

I consiglieri di opposizione di Città Aperta chiedono al Sindaco e alla Giunta di ritirare e ripresentare ritirino del “Regolamento del Mercato ortofrutticolo di Sant’Andrea”, tra i punti all’ordine del giorno della seduta di domani 31 gennaio 2024.

I consiglieri Raffaella Campo, Antonio Mamì e Gabriele Sidoti hanno sottolineato alcune carenza del testo del regolamento e la loro difficoltà nel proporre emendamenti migliorativi per il contenuto della delibera non soddisfa i criteri minimi per poter garantire il buon funzionamento del mercato stesso.

“Il suddetto regolamento – affermano – non definisce in maniera esaustiva la gran parte degli elementi che possano garantire una regolare attività del mercato. Tra le tante ed evidenti mancanze e criticità, spicca quella sul “Direttore del Mercato”, ossia sulla figura chiave che garantisce il buon funzionamento del mercato stesso. Il regolamento presentato non indica in modo esplicito funzioni e compiti del Direttore e individua nel “Dirigente del S.U.A.P.” tale figura: una scelta per noi fuori da ogni logica e da ogni possibile realizzazione concreta. È indispensabile che almeno questi punti vengano studiati e concordati con i gruppi consiliari, con gli operatori commerciali, con i sindacati di categoria, con la Confagricoltura e con altri eventuali soggetti coinvolti, e sicuramente non possono essere ideati e proposti con improvvisazioni che porterebbero solo a un regolamento inutile e non applicabile. Per tale motivo, riteniamo che sia impossibile proporre emendamenti che migliorino il Regolamento presentato e proponiamo che il Sindaco e la Giunta ritirino il provvedimento per ripresentarlo dopo aver valutato e superato le tante criticità presenti”.