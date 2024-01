Barcellona, via libera al progetto regionale per la riduzione del rischio di esondazione del torrente Longano

E’ arrivato l’ultimo parere positivo per il progetto della Protezione Civile denominato “Mitigazione del rischio esondazione del Torrente Longano”, avviato dopo l’alluvione del 22 novembre 2011 a Barcellona Pozzo di Gotto.

La firma sul decreto da parte dei funzionari della Protezione civile regionale sblocca, dopo 12 anni, l’iter per la realizzazione di una vasca di contenimento a monte dell’abitato della città del Longano, per contenere gli effetti di una piena del torrente Longano e mitigare le conseguenze di una eventuale esondazione del corso d’acqua che attraversa il centro di Barcellona.

Il costo previso per l’intervento è di 4 milioni di euro e dopo quest’ultimo passaggio burocratico sarà la Protezione Civile Regionale a gestire la procedura di assegnazione dell’appalto, attraverso un bando di gara che dovrà essere pubblicato nei prossimi mesi.

Il sindaco Pinuccio Calabrò aveva scritto una lettera nell’autunno scorso per sollecitare la procedura e l’assessore alla Protezione Civile Salvatore Coppolino si era confrontato più volte con i vertici del dipartimento regionale per chiedere la definizione del parere vincolante sull’intervento.

L’assessore Salvatore Coppolino

“Non c’è alcun dubbio – afferma Coppolino – che l’opera di messa in sicurezza del torrente Longano, che finalmente potrà andare in appalto, dopo tanti anni d’attesa, è una delle più importanti a tutela dell’incolumità della cittadinanza. Proprio perché consapevoli dell’urgenza degli interventi e dei rischi di esondazione che mettono a repentaglio l’incolumità dei barcellonesi abbiamo seguito l’iter del finanziamento e del progetto. Oggi, a distanza di oltre 12 anni dall’alluvione del 2011 possiamo dirci soddisfatti per aver portato a compimento un percorso che ha come unico obiettivo la tutela del territorio e la mitigazione dei rischi. Fino allo scorso mese personalmente ho scritto alla Regione ed al ministero per scongiurare ulteriori ritardi che si sono riscontrati in passato sin da quando è stata dichiarata l’urgenza dell’opera. Come amministrazione è motivo d’orgoglio vedere che il nostro lavoro silenzioso, in sinergia con altre istituzioni come la Protezione Civile e gli uffici della Regione, ha portato risposte”.

L’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Benvegna, allo stesso modo, ha espresso grande soddisfazione per l’imminente messa a gara del torrente Longano, sottolineando con il collega Coppolino che “la sicurezza dei cittadini e delle abitazioni è la priorità ed è compito di chi amministra far sì che le istanze non restino inascoltate”