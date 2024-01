Barcellona, entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Don Bosco: oggi la veglia in oratorio e domani la processione del Santo

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Don Bosco, che quest’anno coincidono con la ricorrenza dei cento anni della presenza salesiana a Barcellona Pozzo di Gotto.

Dopo i numerosi appuntamenti dei giorni scorsi, stasera è in programma, a partire dalle 20.30, la Veglia di Preghiera della città animata da MGS.

Domani, giorno della festa di San Giovanni Bosco, sono previste la messa delle 7 presso l’oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice in via Manganelli all’Immacolata, e quelle alle 7:15 ed alle 11 all’oratorio salesiano di via Giovanni Bosco.

Nel pomeriggio alle 17:30 sarà officiata la solenne concelebrazione presieduta dal Vicario Ispettoriale Don Franco Di Natale, seguita alle 18:30 dalla processione del simulacro del Santo per le vie della città con il seguente itinerario.: partenza dall’ Oratorio Salesiano – via Giovanni XXIII, Via De Luca, via Garibaldi, via Verdi, via Dante, sosta davanti alla Basilica di S. Sebastiano, Via Umberto, Via Regina Margherita, via Immacolata, via Manganelli, via Regina Margherita, Via Roma, via Carducci, Via S. Giovanni Bosco, Via Papa Giovanni XXIII e rientro nell’ Oratorio.