24liveSchool: L’orchestra della “Bastiano Genovese”, il fiore all’occhiello dell’istituto

L’istituto comprensivo Bastiano Genovese è una scuola ad indirizzo musicale. L’offerta formativa in questo campo prevede l’insegnamento dei seguenti strumenti: il flauto (docente Daria Grillo), la chitarra (docente Maria Grazia Caffarelli), il violino (docente Giovanni Gennaro) e il pianoforte (docenti Fortunata Gitto e Giuseppe Costa). A partire dal 2006/2007, anno in cui è stato istituito l’indirizzo musicale, l’orchestra ha collezionato numerosi successi, tra cui nel 2017 la conquista del primo premio sia al concorso musicale “Città di Taormina” che al concorso “Placido Mandanici” a Barcellona Pozzo di Gotto. Inoltre, sempre nello stesso anno, il 20 maggio, l’orchestra si è esibita al Teatro Mandanici.

Oggi intervisteremo il suo direttore, il maestro Giuseppe De Luca, docente di Musica dello stesso istituto.

Quando e come è iniziata la sua passione per la musica?

La mia passione per la musica è iniziata quando avevo sette anni, ascoltando la banda musicale della mia città, cioè Milazzo. Ho iniziato così a studiare il clarinetto e dopo un po’ di tempo mi sono iscritto al Conservatorio, dove, dopo otto anni di studio, mi sono diplomato in Musica.

Come mai ha scelto di suonare il clarinetto?

L’ho scelto, forse perché era lo strumento più visibile all’interno della banda, quello che veniva suonato dal maggior numero di ragazzi e, quindi, era il più gettonato. Poi, però, mi sono appassionato anche ad altri strumenti, soprattutto al pianoforte.

Le piace dirigere la nostra orchestra?

Mi piace tantissimo, perché intanto è divertente nel vero senso del termine: suonando ci divertiamo molto ed è per noi docenti davvero bello, perché voi ragazzi ci seguite con passione durante le prove. Inoltre, il livello degli allievi è buono e, quindi, si ottengono nel tempo grandi soddisfazioni.

Cosa rappresenta l’orchestra per la Bastiano Genovese?

L’orchestra è il biglietto da visita della scuola, la ciliegina sulla torta, che negli anni ha sempre raggiunto ottimi livelli e ottimi traguardi.

Quali sono le iniziative in programma quest’anno?

Dopo le esibizioni con due concerti di Natale nell’Auditorium della nostra scuola, per l’anno che è appena iniziato abbiamo in programma la partecipazione ad alcuni concorsi banditi nei comuni di Spadafora, Barcellona e Milazzo, ma l’idea più ambiziosa è quella di partecipare anche ad un concorso fuori dalla Sicilia.

Quali sono, invece, i progetti futuri della nostra orchestra?

Quello che a me piacerebbe fare con questa orchestra è arricchirla con l’introduzione di altri strumenti. Uno di questi potrebbe essere il clarinetto – anche se potrei sembrare di parte – ma sicuramente se ne potrebbero aggiungere anche altri. Attualmente durante le nostre esibizioni al suono dei quattro strumenti già presenti uniamo quello delle percussioni, che migliorano tantissimo l’esecuzione.

Secondo lei in che cosa consiste la valenza formativa dell’insegnamento della musica a scuola?

Penso che la musica sia un’attività molto formativa per i giovani. Innanzitutto perché insegna una disciplina ed un metodo, forse non acquisibili attraverso altre materie scolastiche. Lo studio della musica, infatti, richiede un impegno giornaliero costante di qualche ora per imparare lo strumento e, per fare questo, sono necessarie tanta pazienza, tanta costanza e tanta volontà. La musica, quindi, è una disciplina a tutti gli effetti, che prevede l’applicazione di regole severe, ma che sicuramente nel tempo permette di ottenere grandi soddisfazioni per chi ama suonare.

La ringraziamo per averci dedicato il suo tempo e per averci fatto scoprire nuove cose sulla nostra scuola e sul nostro amato direttore d’orchestra!

Professore: Grazie a voi!

Erica Bauro, Fabiola Calvo e Giada Spinella III E

I.C. Bastiano Genovese