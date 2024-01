Per il Barcellona Basket arriva la terza sconfitta consecutiva: crolla nel finale contro il Basket School Messina (64-73)

Il Barcellona Basket non sa più vincere e contro il Basket School Messina arriva la terza sconfitta consecutiva, che fa scivolare i giallorossi al 7° posto a pari punti con gli Svincolati Milazzo.













La squadra di coach Pippo Biondo ha dovuto inseguire la formazione di Pippo Sidoti fin dal primo quarto, ma sul 57-58 a 5′ dall’ultima sirena è praticamente uscita dalla partita, sbagliando praticamente tutte le scelte in difesa ed in attacco. La Basket School Messina, trascinata a Di Dio, ne approfitta e con un parziale di 7-15 conquista una vittoria preziosa non solo per consolidare almeno il sesto posto, ma soprattutto per conquistare due punti importanti nella seconda fase del torneo.

La notizia positiva della serata è che, nonostante la serie negativa delle ultime tre giornate, il Barcellona ha conquistato matematicamente la salvezza, avendo mantenuto 8 punti di vantaggio sul Rende, pesantemente sconfitto a Milazzo. Dopo aver raggiunto l’obiettivo minimo della stagione, i giallorossi sono attesi dalle ultime tre giornate della fase regolare, con due trasferta molto impegnativa a Piazza Armerina e Capo d’Orlando, con il match interno con il Cus Catania.

La società si aspetta una reazione dai ragazzi, dopo le brutte prestazioni contro Rende e Messina, per ritrovare l’entusiasmo e la voglia di sorprendere, che le è valsa l’etichetta di sorpresa del campionato.

Asd Castanea Basket 2010 Fortitudo Messina 101 80 Ssd Orlandina Basket A R.L. Cus Dil. Catania Basket 2003 100 56 Next Casa Barcellona Basket School Messina A.Dil. 64 73 Myenergy Reggio Calabria Virtus Kleb Ragusa S.S.D. A R. 82 85 Svincolati A.S.D. Bim Bum Basket Rende 103 60 Pallacanestro Sala Consilina S Siaz Basket Piazza Armerina 102 67