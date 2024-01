Merì, il gruppo di maggioranza si compatta a sostegno del sindaco Bonansinga

I Consiglieri comunali di maggioranza e i due assessori della giunta guidata dal sindaco di Merì Filippo Bonansinga hanno sottoscritto una lettera con cui rinnovano la fiducia al primo cittadino.

La nota, protocollata negli uffici comunali di Merì, è stata redatta dopo la scelta dell’ex assessore Rossana Alleruzzo ed del consigliere comunale Marco Raffa di dichiararsi indipendenti, non condividendo la linea politica dell’amministrazione Bonansinga.

“Il gruppo consiliare, insieme al sindaco e alla giunta, ha come fondamento il compimento del programma amministrativo, per il quale è stato eletto ed in cui crede fermamente. Le nuove condizioni e il nuovo assetto venutisi a creare a seguito delle elezioni del 2022, hanno generato delle problematiche note a tutti.

Nonostante ciò, il gruppo di maggioranza s’impegna nel proseguire l’attività amministrativa nell’interesse dei cittadini e di Merì. Il Comune di Merì ha bisogno di essere amministrato con grande senso di responsabilità, determinazione e con atteggiamenti propositivi, nonostante le tante difficoltà. Quanto l’amministrazione Bonansinga ha fatto nel primo mandato è solo premessa di ciò che ancora può e deve essere fatto. La compagine, consapevole che al momento attuale sarà complicato amministrare non avendo una piena maggioranza in consiglio, continuerà a lavorare e impegnarsi per il bene del paese, dei cittadini, della res pubblica, ideali così caldamente ostentati da tutti”.

“Tali ideali – prosegue la lettera – non possono essere messi in discussione davanti alle prime difficoltà o differenze di vedute. La collaborazione, il confronto e la comunicazione devono essere ricercati per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per tutte le motivazioni di cui sopra, i sottoscritti consiglieri comunali e gli assessori, dopo un lungo confronto, certi che le diverse identità e temperamenti non costituiscono un limite, bensì una forza per condividere un progetto comune”.

Il documento è stato sottoscritto da cinque consiglieri di maggioranza Angelo Pino, Maria Catena Bucca, Maria Gugliotta, Giusy D’Amico e Martina Messina e dagli assessori Vincenza Quaglieri e Antonino Siracusa. Non ha sottoscritto il documento l’assessore Carmelo Arcoraci, che potrebbe rivalutare la sua posizione all’interno della giunta comunale.