Barcellona, approda in consiglio comunale il regolamento per la gestione del mercato ortofrutticolo di contrada Sant’Andrea

Sarà discusso nella prossima seduta del consiglio comunale, convocata per mercoledì 31 gennaio dal presidente Angelo Paride Pino, la delibera per la gestione del mercato ortofrutticolo di Sant’Andrea.

Si apre quindi uno spiraglio nell’apertura di una struttura importante per lo sviluppo economico della città, realizzato da anni e non ancora reso disponibile per gli operatori del settore ortofrutticolo.

La delibera, proposta dall’assessore alle attività produttive Salvatore Coppolino, fissa i parametri per la concessione degli spazi espositivi disponibili, ma non determina ancora il canone annuale, che sarà definito con un successivo bando di gara per l’assegnazione degli stand. Sarà concessa la priorità agli operatori che occupano il vecchio mercato di Nasari, se in regola con gli adempimenti richiesti e con il pagamento dei canoni pregressi. La concessione prevede una durata di due anni, ma è pronto un emendamento da parte dei gruppi di maggioranza per allungare i tempi fino a sette anni.

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto dovrà provvedere per regolamento ai servizi di pulizia e manutenzione ed all’illuminazione pubblica. Non è prevista la sub concessione degli stand a soggetti diversi da quelli che parteciperanno al bando di gara per l’assegnazione degli stessi.

“Dopo sette anni – afferma l’assessore Coppolino – in meno di un anno dal mio insediamento siamo arrivati a definire il regolamento che è stato approvato in commissione e che adesso approda in consiglio comunale, per l’approvazione definitiva. Si tratta di un passaggio importante per la crescita economica della città, che potrà trovare nella nuova struttura tutte le possibilità di rilancio del settore ortofrutticolo”.

La struttura necessita di alcuni interventi di manutenzione del tetto, danneggiato dagli eventi atmosferici degli ultimi mesi e il Comune interverrà per il ripristino della copertura in danno della ditta che ha eseguito i lavori, addebitandone i costi.