Il Barcellona Basket in campo oggi al Palalberti contro il Basket School Messina per tornare alla vittoria

Il Barcellona Basket torna in campo oggi pomeriggio alle 18, sul parquet amico del Palalberti, contro il Basket School Messina, guidato in panchina da Pippo Sidoti, che in passato è stato tecnico dell’Igea Barcellona nel 2008.













La squadra giallorossa, dopo due sconfitte consecutive in casa con Ragusa ed in trasferta a Rende, ha voglia di tornare alla vittoria, ma dovrà confrontarsi con un avversario ostico, capace di vincere e perdere con chiunque, come dimostra il successo all’andata nel confronto interno con l’Orlandina. Ci vorrà quindi il miglior Barcellona possibile per vincere un match importante nello sprint finale di questa prima parte della stagione. Con il giornata di oggi, mancano quattro gare alla fine della fase regolare, che definirà le posizioni per i playoff, che vedrà le prime otto in classifica confrontarsi con le formazioni del girone campano e pugliese. Con una vittoria stasera e la sconfitta del Rende nella gara con gli Svincolati, l’accesso del Barcellona nei playoff sarebbe matematicamente conquistato, e di conseguenza anche la permanenza nella serie B interregionale, obiettivo iniziale di questa stagione.

Il Barcellona Basket è ben oltre le più rosee previsioni della vigilia del campionato, ma punta ad ottenere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff. In questo percorso diventa fondamentale la gara di oggi pomeriggio, dove è atteso ancora il sostegno del miglior pubblico della categoria.

