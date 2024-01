L’appello di #Siamotuttincodicerosso: riaprire il pronto soccorso di Barcellona e potenziare quello di Milazzo

La rete #Siamotuttincodicerosso lancia un nuovo appello alla tutela del diritto alla salute per i cittadini del comprensorio di Barcellona e Milazzo. Le priorità sono quelle di riaprire il pronto soccorso di Barcellona P.G. e potenziare quello di Milazzo.

Il comunicato

Non servono papelli con dati, numeri e percentuali per descrivere le condizioni disastrose della sanità in Sicilia e in particolare nella Valle del Mela. Per rendersene conto, basta andare al pronto soccorso di Milazzo, provare a chiamare l’ambulanza, la guardia medica o prenotare un visita medica specialistica.

Le forze politiche che hanno governato – l’Italia e la Sicilia – negli ultimi 30 anni, hanno traghettato il servizio sanitario nazionale verso un sistema che in Sicilia si articola in aziende sanitarie provinciali, governate da manager nominati con il criterio della spartizione delle poltrone, secondo accordi pre elettorali, che operano – come tutte le aziende – seguendo le logiche del mercato.

In sostanza, se il funzionamento di uno specifico servizio o reparto garantisce margini d’impresa, bene; altrimenti il servizio o il reparto devono chiudere o essere ceduti in appalto o in convenzione ai colossi della sanità privata. Un sistema che concentra le risorse su poche ma grandi strutture ospedaliere che diventano vere e proprie industrie della sanità, del tutto disinteressate ai bisogni delle comunità.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una parte sempre più consistente della popolazione con redditi bassi e medio-bassi, rinuncia a visite o cure mediche per problemi economici, difficoltà nel raggiungere i luoghi di erogazione del servizio o per le sempre più lunghe liste d’attesa. E in tanti sono costretti a spostarsi addirittura in un’altra regione per curarsi.

Quotidianamente, la nostra vita e quella dei nostri cari è esposta a pericoli che neanche immaginiamo fino a quando non li viviamo direttamente. Riconosciamo come priorità assoluta la riapertura del Pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto, consapevoli delle condizioni in cui versa l’unico pronto soccorso rimasto attivo per tutto il comprensorio, quello di Milazzo.

Non è più rimandabile l’apertura di un confronto pubblico che coinvolga gli abitanti del territorio, i comitati, le associazioni sportive, le parrocchie, i sindacati e le istituzioni locali, che abbia l’obiettivo di ripensare da zero la sanità nel nostro territorio. E per farlo, non possiamo che partire da una critica senza sconti al processo di aziendalizzazione della sanità pubblica, che è causa delle ingiustizie che viviamo ogni giorno, oltre che della privatizzazione di interi servizi e reparti.

Crediamo che l’Asp di Messina, oltre a gestire meglio lo status quo, debba fare un piano strutturale quinquennale di assunzioni, complementare ad un piano di realizzazione di strutture mediche (guardie mediche, presidi di medicina di base, ambulatori e consultori), presenti capillarmente sul territorio, accessibili a chiunque gratuitamente. Piani che dovranno essere periodicamente messi a verifica – nel merito e nel metodo – circa gli stati di avanzamento, attraverso lo strumento dei Consigli Comunali aperti. Solo così, possiamo cambiare rotta, fermare la privatizzazione dei servizi sanitari e uscire dal governo dell’emergenza. Solo così sarà possibile diffondere la cultura della salute e di una sanità basata prevalentemente sulla prevenzione e non sulla proliferazione di strutture private, in cui la vita delle persone è ridotta a merce attraverso cui fare profitto.