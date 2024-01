Barcellona, via libera alla gara per la realizzazione della nuova rete fognaria nel tratto torrentizio tra Gala e Mandria

È stata pubblicata la delibera di autorizzazione alla gara per la realizzazione della nuova rete fognaria nel tratto torrentizio tra Gala e Mandria. L’appalto integrato per un importo di 1 milione e 495 mila euro riguarda la progettazione definitiva ed i lavori e sarà espletato dalla Centrale unica di committenza.

“Con i fondi del Pnrr – afferma il sindaco Pinuccio Calabrò – stiamo realizzando opere per la sicurezza del territorio, gestendo attraverso i nostri uffici la progettazione e intervenendo là dove l’alluvione del 2011 ha lasciato danni che hanno causato gravi disagi alla comunità per troppi anni”.

“La nostra amministrazione – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Benvegna – non soltanto sta risolvendo le criticità che da 13 anni riguardavano la rete fognante nell’area del torrente Mandria e che finora nessuno aveva affrontato adeguatamente, ma siamo in grado di attingere alle risorse del Pnrr con progetti per la sicurezza del territorio. Non ci stiamo fermando e nelle prossime settimane ulteriori novità riguarderanno l’apertura di cantieri e l’avvio di lavori nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Questo è quello che un amministratore è chiamato a fare: dare risposte ai cittadini e farlo in tempi brevi”.