La barcellonese Mariaelena Mirabile parteciperà al programma tv “Avanti un altro” con Bonolis e Laurenti

La barcellonese Mariaelena Mirabile sarà una delle concorrenti nella puntata di mercoledì 31 gennaio del programma “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Sul suo profilo Facebook ha anticipato la notizia ed ha raccontato la sua sensazione sulla partecipazione all’appuntamento preserale di Canale 5, che andrà in onda a partire dalle 18.40: “È stata un’esperienza bellissima e per adesso posso dire solo questo. Se siete curiosi di scoprire cosa è successo durante la puntata, non perdetevi l’appuntamento. Sarà una serata da ricordare e sono entusiasta di condividere questo momento speciale con tutti voi”.