Barcellona, saranno avviati corsi di 1° e 2° livello per operatrice all’ascolto nei centri antiviolenza

L’assessore alle Pari Opportunità di Barcellona Pozzo di Gotto Viviana Dottore, in sinergia con il Centro antiviolenza Frida Kahlo, presieduto da Giulia Carmen Fasolo, e all’interno del quale opera una numerosa equipe multidisciplinare, ha portato avanti una serie di iniziative a sostegno della parità di genere e di grande rilevanza per il territorio.

Nell’ambito di questa collaborazione, l’amministrazione Calabrò ha deciso di patrocinare l’avvio dei corsi di 1° e 2° livello per operatrice all’ascolto e all’accoglienza nelle strutture che si occupano di violenza sulle donne e violenza assistita.

L’assessore Dottore, consapevole dell’importanza della formazione sui temi dell’accoglienza, dell’ascolto e dell’accompagnamento di donne che hanno subito e subiscono diverse forme di violenza, ha dato piena disponibilità dell’amministrazione a supporto dei corsi organizzati dalla Rete nazionale antiviolenza Frida Kahlo nell’ambito del progetto Reama Reloaded.

Il corso è articolato in moduli e prevede incontri in presenza di carattere teorico/laboratoriale da febbraio fino a luglio 2024. Possono iscriversi le donne che abbiano già effettuato un percorso formativo di base e intendano acquisire ulteriori strumenti tecnici e pratici sul piano psico-sociale, sanitario, organizzativo e giuridico, per rispondere ai bisogni delle donne sopravvissute alla violenza e per sviluppare, gestire e valutare interventi innovativi volti anche alla prevenzione.

Per quelle donne che non abbiano effettuato una formazione di base è possibile iscriversi in qualità di uditrici.

L’ammissione avverrà tramite una valutazione dei curricula e della motivazione alla partecipazione. È indispensabile effettuare la pre-iscrizione, entro il 4 febbraio 2024 alle ore 20.00, seguendo il modulo presente su questa pagina: https://bit.ly/3HlcCgh

I risultati saranno indicati sul sito web www.centroantiviolenza.it il 5 febbraio 2024, alle ore 20.00.

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di formazione valido ai fini curriculari.