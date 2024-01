Il Copernico guarda avanti: autorizzato il percorso sperimentale Informatica in 4 anni

L’ITT-LSSA “Copernico” di Barcellona P.G. è tra i 176 istituti tecnici e professionali ammessi alla sperimentazione della nuova filiera istruzione tecnica e professionale. In particolare, sarà l’unico corso quadriennale di informatica nella provincia di Messina e tra i 3 in tutta la Sicilia a sperimentare questa nuova formulazione.

La sperimentazione, varata dal Ministero per l’Istruzione e il Merito, prevede la riduzione da 5 a 4 anni del percorso e consentirà, al conseguimento del diploma, di accedere ai percorsi di istruzione terziaria tecnica erogata dagli ITS Academy (per altri 2 anni di studi) oppure ai corsi universitari.

Si tratta di un percorso di studi che, oltre a rafforzare le competenze di base e quelle specialistiche, prevede un maggior raccordo con le imprese del territorio e con le ITS Academy che offriranno una formazione specialistica post diploma, parallela a quella universitaria.

Il MIM sta già predisponendo le azioni di supporto alle scuole che partiranno con la nuova sperimentazione “4 + 2”. Il nuovo percorso di istruzione tecnica e professionale, grazie alla sinergia tra scuola, territorio e impresa, garantirà ai giovani una formazione di alto profilo e consentirà di ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro. Il percorso di 4 anni, sul modello di altri Paesi dell’Unione Europea, è stato pensato per garantire una solida preparazione nelle materie di base, andando a recuperare i gap registrati in italiano, matematica e inglese, e una maggiore preparazione in quelle specialistiche, potenziando fin dal primo anno le attività laboratoriali delle materie di indirizzo, che nel percorso tradizionale si iniziano a studiare dal terzo anno.

I programmi saranno rimodulati per consentire agli studenti, con un quadro orario settimanale quasi sovrapponibile a quello del percorso standard quinquennale, l’acquisizione delle stesse competenze previste nel percorso quinquennale.

L’organico dei docenti non verrà ridotto e ci sarà più spazio per i percorsi PCTO.

La sperimentazione al “Copernico” di Barcellona P.G. procederà in partnership con l’ITS “Steve Jobs”, l’azienda AQUA Consulting e l’IeFP “Centro Studi Aurora”. Il percorso quadriennale di Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica avrà come focus tematiche di stretta attualità come Cybersecurity, Data Analysis, Media Management e Intelligenza Artificiale, di grande interesse tra gli studenti a livello nazionale e tra i profili maggiormente richiesti a livello lavorativo.

Il percorso sperimentale quadriennale della nuova filiera di istruzione tecnica e professionale verrà presentato in una conferenza, che si terrà venerdì 26 gennaio alle ore 16:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto; saranno presenti oltre alla Dirigente Scolastica Angelina Benvegna, anche i rappresentanti degli altri patners della filiera, il DS Franco Pignataro per l’ITS Academy “Steave Jobs”, il direttore Giuseppe Pantè per l’IeFP “Centro Studi Aurora” e un delegato dell’azienda Aqua Consulting s.r.l.

Il team Orientamento e lo staff di segreteria dell’Istituto saranno a disposizione dell’utenza per rispondere a qualsiasi domanda o richiesta di chiarimento in merito a questo nuovo percorso di studi.

Una nuova sfida, dunque, per il Copernico che ad ottobre 2023 ha celebrato il cinquantesimo anniversario della sua nascita e che ha sempre accolto le novità con lo spirito che porta già implicitamente nel suo nome.

Grazie ai fondi PNRR l’Istituto, inoltre, si arricchirà di 18 nuove aule innovative e di 3 laboratori per le professioni digitali del futuro, permettendo la realizzazione di una didattica digitale ed immersiva e rendendo la scuola ancora più inclusiva.

Oltre al nuovo corso quadriennale di Informatica, dal prossimo anno scolastico verrà avviato un Percorso di Istruzione degli Adulti di II Livello (ex Corso Serale) di Elettrotecnica, che permetterà a quanti abbiano abbandonato gli studi prematuramente o abbiano già un diploma in altro corso di studi, di conseguire il diploma di Istituto Tecnico Tecnologico Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica. Nel nuovo corso serale verranno valorizzate le esperienze culturali e professionali pregresse, possedute spesso da studenti-lavoratori, riscontrati attraverso la procedura di riconoscimento crediti formativi.

L’offerta formativa dell’ITT-LSSA Copernico diventa, dunque, ancora più ampia e diversificata all’interno dei suoi indirizzi di studio dei settori tecnico tecnologico e Liceo Scientifico Scienze Applicate. Nello specifico Informatica e Telecomunicazioni quadriennale e quinquennale (con la possibilità al terzo anno di scegliere una delle due articolazioni, ovvero sia Informatica che Telecomunicazioni); Elettrotecnica corso diurno e serale; Meccanica e Meccatronica; Liceo Scientifico S.A. percorso quinquennale; Liceo Scientifico S.A. percorso quadriennale.

Gli open day continuano con gli ultimi tre appuntamenti: oggi pomeriggio, il 26 gennaio e il 2 febbraio, dalle 16:00 alle 19:30. Sarà possibile partecipare ai laboratori organizzati dalla scuola, come “Le meraviglie della Chimica”, “Stampante 3D”, “MateMagica”, “MeccanicaMente”, “Smart houses”, “Arduino”, “Scienza meravigliosa”, “Il fascino della Fisica”, “Arte”.

Lo sportello iscrizioni, attivato presso la sede di via Roma 250, è aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00, fino al 10 febbraio, per fornire consulenza e supporto alle famiglie e consentire l’iscrizione direttamente presso l’Istituto. Per prenotarsi ai laboratori tematici, della durata minima di un’ora, si può utilizzare il QR code in foto ma per visitare l’Istituto e i suoi laboratori non è necessaria prenotazione.

Articolo promozionale